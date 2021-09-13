麥當勞9月11日在Facebook專頁公布，由於不穩定國際航運影響供全球供應鏈，脆香雞翼將暫停供應，不少Fans在帖文下留言指「世界末日啦」，亦有網民笑指Edan上週親選5款限定優惠中包括脆香雞翼，因「E先生衰運發作」影響供全球供應鏈，導致脆香雞翼暫停供應。其實不少食店的配角食品可能比主角更受歡迎，以下7款配角美食，大家可有共鳴?



麥當勞 Facebook專頁截圖

當一眾Fans為不能食到脆香雞翼而悲鳴，更有網民留言指「冇脆香雞翼唔食m記啦，世界末日啦！」去Ｍ記又怎會甘心只食漢堡包？去譚仔又怎會只食米線？還有甚麼比主打更誘人的招牌名物，相信大家心裡都很清楚。

譚仔 Facebook 專頁截圖

【譚仔 - 土匪雞翼】

米線店愈開愈多，不過雞翼，只此一家！一大班朋友食譚仔，一定會齊齊夾個「大土匪」。為人不識土匪雞。食遍譚仔也枉然，譚仔雖然以米線為主，不過極終Boss卻是土匪雞翼！

HK01資料圖片

【Outback - 黑糖麵包】

以牛扒出名的Outback，但它最令人難忘的，是溫暖鬆軟、帶有淡淡甜味的黑糖麵包，有不少食客更指「幫襯Outback，是衝着黑糖麵包而來」，更有分店經理分享，曾經見過一枱客4個人，最少叫了7條麵包，非常誇張！



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每家餐廳都有自己的特色主打，但總有一些搶眼的配角美食更受食客喜愛。除了壽司郎的卡達拉娜、Outback的黑糖麵包、譚仔的土匪雞翼外，那些是你的最愛？

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