【月入中位數 / 人工薪酬／月入／家庭入息 / 大學畢業 / 畢業人工】政府統計處公布最新2021年《綜合住戶統計調查按季統計報告》，港人每月就業收入中位數是19,600元，即如果你月薪多於19,600元，已經高過全港打工仔收入中位數。《開罐》按早前政府公布的資料，整合了25年以來大學生畢業月薪的變化，以及由求職網站統計出來 行業起薪點最高Top 10 ， 發現原來現在大學生畢業人工，比25年前還要低！



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政府統計處8月31日公布最新2021年四月至六月《綜合住戶統計調查按季統計報告》，不包括外籍家庭傭工，港人每月就業收入中位數是19,600元。但在5月初財經事務及庫務局公布的數據顯示，以2018年價格計算，2019年20至24歲，擁有學士學歷的「95後」平均每月收入為18,000元；比起25年前擁有同等學歷的「70後」大學生平均月薪19,400元為低。數字看起來誇張，政府提醒每月就業收入平均數易受調查樣本內的極端數值影響，而計算較高階層員工收入時影響更為明顯。

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據求職網站JobsDB年初最新發表的《2020年大專生就業狀況調查報告》，訪問了共1,197名本地大學生及畢業生，顯示2020年度香港大專畢業生首份工作的平均月薪為16,077 元，較2019年度的16,692 元稍降約 3.7%，錄得連續兩年下跌。

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《2020年大專生就業狀況調查報告》又指，以大學畢業生初入職的起薪點為例，醫療及製藥(20,050 元)為平均起薪點最高行業， 其後分別為屋宇建築及建造(18,500 元)及金融服務(18,321 元)。

80、90年代大學學額較少，大學畢業生平均薪金自然較一般打工仔高；但近年大學學位供應增加，「大學生」已不及父母輩的時候矜貴，想有更好的議價格能力就要時刻裝備好自己。

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常言道：等待是最痛苦的煎熬。面試已經夠緊張，面試之後擔心自己表現得不夠好、害怕自己得不到Offer、不知道何時才可以放下心頭大石的不安在面試後才席捲而來。近日，網民瘋狂熱議如何判別面試是通過還是失敗，更有網民總結多次失敗的慘痛經驗指，如果面試官在結束時說了以下一句說話，通常失敗的機會都很高！

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