安德尊與宋芝齡早前被雜誌影到蹺手行街被指發展忘年戀，但二人否認傳聞。有眼利網民發現宋芝齡副業超多，除了開韓文學校外，近年更投身金融，是圈中的隱形富婆。除了大家銀幕前的形象，不少藝人都有第二職業，其中有些讓人意想不到。



早前安德尊與宋芝齡被雜誌影到蹺手行街被指發展忘年戀，但二人隨即否認傳聞。42歲的宋芝齡是中韓混血兒，1996年參選港姐入行，2005年的大長今熱潮讓精通韓語的她漸被觀眾認識，近年她成為TVB清談婦女節目《都市閒情》及《流行都市》的固定主持。

除了活躍於熒幕前，宋芝齡2008年開始與旅港韓籍記者在銅鑼灣渣甸街合作開辦韓語學校，憑韓流效應和藝人的知名度，宋芝齡的韓語學校薄有名氣，後來再開辦移民生意，專門幫想要到韓國投資的香港人做投資移民，另外同時經營小學補習學校。近年宋芝齡亦投身金融業專門「炒輪」，副業多多是圈中的隱形富婆。

Louisa有自修攻讀法律課程。（Instagram）

除了宋芝齡外，另一個轉型發展的女星還有十優港姐麥明詩。麥明詩畢業於英國劍橋法律系，同樣都是參選香港小姐繼而加入娛樂圈，2019年改簽一年一騷合約後，去年於國際知名管理諮詢公司McKinsey ＆ Company香港辦事處擔任商業顧問。

麥明詩曾在《#後生仔傾吓偈》500集中，透過視像電話與觀眾分享現職商業顧問的近況，她指「我要重申一次，而家收入係有大幅下降，去到呢份工先更明白咩叫為興趣同熱誠去做。同埋我而家好明白打工仔嘅辛苦，每日都要7點幾起身，雖然有時拍劇都要早起身，但而家係日以繼夜唔會完。」

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