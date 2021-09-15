【MIRROR/姜濤 /呂爵安/Edan/盧瀚霆/Anson Lo/柳應廷/Jer)】人氣男團MIRROR成員姜濤14日出席活動時，影大合照期間突然暈倒跌下，報道一出，大批粉絲擔心姜濤的身體狀況。更有網民在討論區指「睇佢story個時已經諗佢會唔會有抑鬱，再咁落去驚佢頂唔順壓力爆煲睇唔開」。香港人不少生活繁忙，精神壓力也大，甚至患上高功能抑鬱症，連身邊人也不易發現。究竟高功能抑鬱症會有何症狀呢？



姜濤出席活動時忽然跌倒，令粉絲相當擔心。（資料圖片）

MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan )、盧瀚霆（Anson Lo)、柳應廷（Jer)14日於尖沙咀出席品牌活動，姜濤出場不到5分鐘，在影大合照時突然跌倒，成員們連忙扶起。雖然之後MIRROR的經理人花姐（黃慧君）其後在IG更新姜濤狀況，指他現時已無大礙，更解釋姜濤早上已開始胃痛，直至進行活動時，因現場環境很焗促，加上有大量閃光燈，令姜濤突然腳軟跣低暈倒，但一眾姜糖們仍非常擔心。加上前一晚再次連出十多個IG Story講心事：「海啊，今晚和你聊了很多，原來拍戲真的可以把自己的情緒宣洩出來」，又指「開始對身邊的人感到懷疑」，令姜糖甚擔心姜濤的身心健康會否出了問題。

近年常聽到「高功能抑鬱症」，意指由於職業需要或其他原因，把憤怒、焦慮、抑鬱等真實情感隱藏起來，外在行為表現正常，但內心痛苦。

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姜濤暈倒跌下的報道一出，大批粉絲擔心姜濤的身體狀況。更有「姜糖」在討論區指「睇佢Story個時已經諗佢會唔會有抑鬱，再咁落去驚佢頂唔順壓力爆煲睇唔開」；亦有網民建議ViuTV帶MIRROR全員睇醫生接受情緒支援，「過來人都知情緒病唔係講玩」，「平時畀連登仔攻擊，朋友又過身，屋企又有事，見佢IG啲Post真係怕佢壓力大睇唔開」。其實我們身邊都可能有朋友表現行為正常，在他人面前表現得很開心或很平靜，生活上沒有異常，但內在卻很抑鬱，善於掩飾自己內心情緒，身邊人都難以被察覺。



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除高功能抑鬱症外，都市人亦常見微笑抑鬱症（Smiling Depression）。同是會將憂鬱問題但將問題成功隱藏的人，微笑抑鬱症患者表面看起來很快樂，但其實內心非常抑鬱。有沒有想過身邊是「開心果」的朋友，或許是「微笑抑鬱症」患者？

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臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）補充，醫學上並沒有「高功能抑鬱症」或「微笑抑鬱症」定義，但兩者症狀與慢性抑鬱（Persistent Depressive Disorder）及心境惡劣障礙（Dysthymia）相類似。鄒凱詩指，「慢性抑鬱」屬抑鬱症的一種，症狀一般會持續兩年以上；「心境惡劣障礙」患者情緒長期低沉，遇到壓力時情緒會更低落，但不至於嚴重影響生活，患者能如常上班工作，但只是感到比較辛苦。

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臨床心理學家鄒凱詩指，在安慰朋友前可先留意自己精神和心理狀況是否適合安慰他人。此外，如當時人未準備好，不必強逼對方覆述事情經過，以免他們再度受傷害。建議開展對話時，可以你的關懷開始，「你好似唔係好開心，係唔係有嘢困擾你？」



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