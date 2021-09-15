蘋果Apple在15日舉行發布會，新一代iPhone 13系列、iPad第9代、iPad mini第6代、Apple Watch第7代等，成為果迷焦點。不過在場外，網民亦有另類焦點，就是不同地區的官網翻譯。



每次蘋果推出新一代產品，都會伴隨著一個個宣傳網站在。過去在iPhone 11、12上市時，中國內地及台灣官網翻譯已經引起網民熱議。在新一代iPhone 13上市之後，中港台三地的翻譯再次成為討論重點。

在蘋果的英文網官網中，iPhone 13 Pro的宣傳標題為「Oh. So. Pro. 」，香港的官網翻譯為「非常。Pro。」，內地的的官網翻譯為「強得很」，而台灣就譯成「就。很。Pro」，大家覺得哪個譯得最傳神？

👇👇👇按圖看兩岸三地蘋果官網翻譯👇👇👇

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小編個人最喜歡香港的翻譯，貼地得來又可以令人意會到當中含意，更有些連英文的食字都有參照，大家不妨去官網發掘更多有趣的翻譯。

同場加映：港原味？講完未？好輪店！廣東話食字招牌廣告合集 香港人先識笑

「你送去邊？」「港原味」。跟「講完未」同音的食店，令保安員誤以為送貨員串串貢，差點釀起爭執，錄音在網上瘋傳，抵死的食字店名笑翻一眾網民。IG專頁「on9eatword」更專門搜集香港地的食字gag，絕大部份是廣東話，只有地道香港人才看得明！

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