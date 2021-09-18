MIRROR成炙手可熱的本地男團，席捲本土廣告界，風頭一時無兩。近日更登上日本NHK電視晚間新聞時段，當中「國際報道」欄目更以長達4分鐘專題分析MIRROR爆紅原因。12子從《全民造星》素人，到現在成為全城熱捧新星，出道3年時間，回顧MIRROR成長史，各位「鏡粉」覺得誰變了最多？



（日本NHK電視晚間新聞截圖）

日本NHK電視在15日晚間新聞時段播出近4分鐘的國際專題報導，分析MIRROR爆紅原因。報導指MIRROR是過去20年香港從未出現過如此受歡迎的偶像團體，而MIRROR爆紅原因是著重於香港的本土發展，亦沒有刻意進攻內地市場，專題稱MIRROR當紅的程度已可算是種香港的社會現象。

MIRROR年中的演唱會一票難求。（IG@mirror.weare）

出道3年，MIRROR已是成炙手可熱的本地人氣男團，12子的廣告更是隨處可見。據廣告媒體監察公司數據，廣告支出最高的8大品牌中，有5家都邀請MIRROR、ERROR擔任代言人，單計半年MIRROR已接過百廣告，席捲本土廣告界。從選秀節目《全民造星》中的素人到現時全港追捧的大勢男團，《開罐 Opener》帶大家回顧12子出道3年前後的成長史，各位「鏡粉」覺得誰變了最多？

（IG／＠llokmann）

自《全民造星》起Lokman的長髮及頭巾造型已深入民心，但近日他剪去一頭標誌性的長髮，再將頭髮染成銀灰色，新髮型真係唔係個個都Carry到！網民紛紛大讚「好似日本熱血漫畫slam dunk角色」！

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MIRROR大熱，被外媒形容為「去20年香港從未出現過的受歡迎偶像團體」，各位土生土長的香港人，還記得上一次在香港掀起全民追星潮的本土明星是誰嗎？其實以下5位港星已年少成名，廿幾歲竟紅到咁⋯

同場加映：姜濤生日姜糖擲50萬慶生 5位港星那些年20多歲時 能紅過姜B嗎？

還記得上一次在香港掀起全民追星潮的本土明星是誰嗎？有網民指，姜濤是近10年未出現過的香港超級人氣偶像。但其實以下5位港星已年少成名，廿幾歲竟紅到咁⋯

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