【中秋節】月餅典故竟是藏紙仔搞革命？中秋傳說豈只嫦娥奔月…

每年農曆八月十五中秋節都是一家團圓的日子，一家聚首一堂吃飯、賞月、吃月餅、玩燈籠等的習俗背後，你又認識幾多？關於中秋節的傳說，最為人熟悉是「嫦娥奔月」，還有很多有趣典故，今次就跟大家一起說故事慶節吧！

最常見的傳統月餅是蓮茸餡，多加入鹹蛋黃，製成「雙黃蓮茸月」。（黃寶瑩攝）

適逢中秋節，市面上都有各式各樣的月餅，現代新式演化成流行的冰皮、流心奶黃月餅等不同口味，都很受歡迎。回歸傳統餅皮的月餅是由麵粉、糖漿、生油和鹼水製成，餅皮後會包餡，直徑三寸二、高一寸六，重四兩，十分標準。焗成啡金黃色，最常見的傳統月餅是蓮蓉餡，多加入鹹蛋黃，製成「雙黃蓮蓉月」。

傳統餅皮的月餅是由麵粉、糖漿、生油和鹼水製成，餅皮後會包餡，直徑三寸二、高一寸六，重四兩，十分標準。（黃寶瑩攝）

月餅典故1：八月十五 唐太宗與文武百官分享圓餅

有關月餅的典故有多個說法。唐太宗八月十五出征突厥，凱旋而歸時得一圓餅作慶祝。太宗指著月亮喜悅地說：「應將胡餅邀蟾蜍」，並與文武百官共同分享圓餅，及後便成為中秋食月餅的習俗。

月餅典故2：唐僖宗賞賜月餅給新科進士

據《洛中見聞》記載，唐朝中秋節新科進士曲江宴時，唐僖宗命御膳房用紅綾將餅賞賜給進士，這亦有指是月餅的來源。

月餅典故3：元末起義 月餅藏紙條通風報信

此外，亦有說法指月餅是源於元朝。元末，人民為推翻元朝，在月餅裡藏紙條並寫上「八月十五夜起義」，傳遞通風報信，各路義軍民眾一同響應。其後，月餅成為中秋節的應節食品。

有關月餅的典故有多個說法。（黃寶瑩攝）

關於月餅的典故眾說紛云，但無論如何中秋節亦是一個充滿喜慶和團圓的節日，大家吃月餅的時候也不妨提提燈籠，與家人一起慶祝吧！

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