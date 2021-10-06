說到日本情歌，你會先想到哪位歌手藝人？相信大家心目中都會有一首屬於自己的愛情飲歌，陪伴我們走過每個失戀的晚上、每段談戀愛的甜蜜時光。日本電視台著名音樂節目即將踏入35週年，最近他們讓觀眾投票選出「歷年最強情歌TOP15」，其中擁有多首經典金曲的SMAP、宇多田光，以至近期最紅的YOASOBI都有上榜，而最終奪冠的是早前成員櫻井翔和相葉雅紀宣布結婚的ARASHI，到底是哪一首歌成為最強情歌呢？



日本朝日電視台著名音樂節目「Music Station」將於10月24日踏入35週年，為了慶祝這個特別的日子，節目舉辦了多個開放給全國觀眾參與的票選排行榜，其中一個是「35年來最強的情歌TOP15」，發起網上投票讓網民選出最喜愛情歌，榜上的頭三名更於節目播出當日才公佈最終排行，觀眾可透過電視遙控器進行現場投票，非常公平！

35年時間說多不多，說少不少，橫跨了平成和令和兩個年號，上榜歌手包括有演藝圈內的大前輩宇多田光、有已經解散的天王級男團SMAP，亦有近幾年靠音樂串流平台爆紅的新人YOASOBI，雖然這些歌手不是人人都認識，但共通點是每首歌都耳熟能詳，你一定有聽過，或許有些歌更能喚起青春的回憶。👇👇👇即點擊圖片看排名👇👇👇

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如果未有時間看畢全個排行榜，也可先看看第5－15位的上榜情歌和歌手！🥰👇

【第15位】女子搖滾樂隊PRINCESS PRINCESS的《M》（1989年）

【第14位】Johnny’s男團 King＆Prince的《シンデレラガール（Cinderella Girl）》（2018年）

【第13位】來自沖繩的5人樂隊HY的《366日》（2008年）

【第12位】新晉爆紅雙人音樂組合YOASOBI的《夜に駆ける（向夜晚奔去）》（2019年）

【第11位】二人音樂組合スキマスイッチ（無限開關）的《奏》（2004年）

【第10位】日本天團級音樂組合DREAM COME TRUE的《未来予想図Ⅱ》（1989年）

【第9位】歌姬宇多田光的《First Love》（1999年）

【第8位】紅遍亞洲的已解散男團SMAP的《らいおんハート（Lion Heart）》（2000年）

【第7位】年輕唱作歌手あいみょん（aimyon）的《マリーゴールド（金盞花）》（2018年）

【第6位】唱作歌手兼演員星野源的《恋》（2016年）

【第5位】年輕唱作男歌手優里的《ドライフラワー（乾燥花）》（2020年）

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