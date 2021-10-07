【華人置業/私有化/華人置業集團/劉鑾雄/大劉/甘比/陳凱韻/MIRROR/Jer】老牌華資地產企業華人置業﹙0127﹚獲大股東劉鑾雄家族提出私有化，作價為每股4元，以該公司發行股數19.07億股計算，華置股份估值為76.3億元。



「大劉」劉鑾雄與妻子陳凱韻（甘比）。（視覺中國）.jpeg

老牌華資地產企業華人置業﹙0127﹚獲大股東劉鑾雄家族10月6日提出私有化，作價為每股4元，以該公司發行股數19.07億股計算，華置股份估值為76.3億元。大劉家族手上華置股份，現已全數轉讓予陳凱韻﹙甘比﹚三名未成年子女，甘比為這批股份的信託人， 亦為是次私有化的要約人。由於大股東劉鑾雄家族已持華置14.99億股或74.99%，換言之作為華人置業大股東的陳凱韻﹙甘比﹚，只須斥資約19.07億元，便可以將整間華置歸於旗下。

甘比（陳凱韻）年僅41歲就已成為香港女首富，但娛樂記者出身的她，年初接替胞姊出任華人置業（0127）行政總裁一職。對於外界質疑她未必能夠勝任，她接受《彭博》訪問時坦言，「一直都有批評的聲音，但他們不是我應該關心的人」。除了甘比，以下幾位名人都曾經做過記者，你又知唔知？

@Instagram/jeremylaous

【Jer 柳應廷】

MIRROR成員Jer柳應廷於出道前，曾在《東方日報》做過3年娛樂記者。其實Jer 早在2012年已經開始與朋友夾 Band，2013年更組成樂隊「Bromance」和「子非愚」，經常在街頭Busking。

@Instagram/jeremylaous

2018 年Jer 為專心參加《全民造星》 比賽，毅然裸辭記者工作。Jer 曾在訪問中提及一直很喜歡 Supper Moment ，起初開始玩結他亦是因為 Supper Moment。早前曾在網民翻出Jer當年做娛樂記者訪問偶像 Supper Moment 的片段，當年小粉絲如今已是擁超多Fans的偶像。

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最意想不到的是七仙羽師傅了吧！是馬來西亞華僑的七師傅曾留學英國，碩士畢業，曾在克羅地亞、德國、荷蘭、印度等地居住及修行，曾任台灣TVBS電視台記者。不標準的廣東話口音、說話直接、率真的性格，讓七師傅吸引大批Fans，不少網民笑指：「有師傅的地方就有歡樂」！

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譚仔國際（2217）10月7日上市！經營「譚仔雲南米線」﹙「譚仔」﹚及「譚仔三哥米線」﹙「三哥」﹚的譚仔國際,，終於在港交所主版上市，由一間米線店變成香港米線界代表，更衝出國際，無非因為客源夠多夠年輕，究竟譚仔有甚麼魅力呢？

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