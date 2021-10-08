【大學／畢業季／fresh grad／打工仔】曾有網民指「Fresh Grad應該人生最差時間」，大學畢業後工作了2年感到迷失，職場上不再是菜鳥，工作又未見大起色。近日，有畢業2年的職場菜鳥在討論區寫下千字文，分享工作的感受與見聞，意外引起熱烈討論。



《大叔的愛》劇照

有大學畢業初入職場的男生在連登討論區上發文，指自己工作兩年，當中有笑又喊，有開心有唔開心，想分享下兩年來的感受與見聞，又歸納出9大職場血的教訓。樓主一開頭即指Fresh Grad返工被鬧是必然，又指自己「覺得FG第一年有免死金牌，做錯乜都可以接受，但係從中一定要知錯乜，儘量唔好錯第二次」。

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初入職場常犯曾被鬧雖然會不開心，甚至懷疑自己，但只要「頂過個段沮喪時間就無事」，心態決定一切，因為沮喪期過後，自己會慢慢學到和達到要求，慢慢建立到自信，「個心態越黎越穩定，就唔會咁易做錯/做漏嘢。」

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有時候Fresh Grad其中一個大問題就係「點解我一定要跟足公司SOP咁樣做，我有快啲嘅方法一樣可以達到目的」公司唔係得你一個，有繁複嘅SOP好可能因為以前瀨過嘢，先熟悉下社會規則，唔好未學行先學走，慢慢你就會知點解，明明好簡單嘅嘢都要搞到好複雜，咪就係因為驚孭鑊囉。

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如果讓大家回到初入職場的時候，大家會對當時的自己說些甚麼呢？

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