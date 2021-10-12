日本祭典︱三大奇祭之一「西大寺會陽裸祭」　9000裸男暴動搶寶木

每年日本中國地區的岡山縣西大寺，在2月的第3個週末都會舉辦一場由九千名只穿著傳統的丁字兜襠的裸體男子，在尚未回暖的初春氣溫中衝進西大寺互相爭奪象徵福氣與幸運的的寶木神物，現場絕對是熱血又震憾的超大型祭典。



日本最著名的「裸祭」在岡山

這場西大寺會陽祭典又稱為「裸祭」，在日本也有不少地方會舉辦裸祭，但以岡山的西大寺最為古老和盛大。

「西大寺會陽裸祭」的歷史十分悠久，至今已持續舉辦五百年以上。這個看起來超瘋狂的「西大寺會陽裸祭」流傳著一段故事，據傳在日本奈良時代舉行的新年祈福祭祀法會中，經過僧人們誦經加持的神物「寶木」 被人們相信其具有保佑平安，繁盛商賣的神力。

到了永正7年（1510年）從各地前來祈求寶木的信徒數量與日俱增，當時的住持「忠阿上人」因為寶木需求大增又競爭激烈，想出的法子將寶木從高處拋下讓眾人自己爭奪，而為了爭搶寶木的瘋狂信徒們就除去妨礙行動的衣物以利搶奪寶木。爾後就演變成現在廣為人知的「西大寺會陽裸祭」。

裸祭的流程

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在寒冷的冬末初春時節，全身赤裸僅著一條白色的「日式兜檔布」，在搶奪寶木之前，眾裸男必須先去「垢離取場」大水池中洗去污穢，在冰冷的池水中互相潑灑炒熱情緒。

在傍晚七點時可以欣賞全由女性鼓手組成擔任表演的「會陽太鼓」，在魄力又華麗的太鼓敲擊聲中為裸男們的激烈對決獻上祈禱。

入夜後到了晚上十點，在準備就緒後終於要開始寶木爭奪戰！會將現場熄燈讓眾人在一片漆黑中尋找並搶奪寶木，更加地讓眾人興奮。

住持會先投放數百根的「串牛玉(用細枝條綁成的幸運物)」分享好運，但其實也是為了混淆視聽。

真正的一雙寶木上頭會塗滿御香，讓眾人可以在你推我擠的激烈人潮中依循香氣的位置來尋找寶木。

近萬人的壯觀爭奪大戰終會形成相當猙獰又暴動的人牆，看起來真的十分瘋狂。

在把寶木搶到手之後要將寶木帶離開寺院，前往鑑定寶木真偽之處，好跟原本裁切的木頭互相對照，如果兩者的木紋彼此相符，最終奪得正確寶木的人則能成為「福男」，相傳在這一年便能長保健康，幸福也會自動來敲門。

最後，西大寺會在祭典的第二天，舉行迎接新春到來，祈求農作豐收的祭祀儀式，整個會陽才算是圓滿落幕。

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地點資訊

■時間：每年二月(詳情請見官網)

■地點：高野山真言宗別格本山金陵山西大寺(観音院) 岡山市東区西大寺中3-8-8



儘管疫情，今年(2021)的二月時裸祭也有持續傳統舉辦，能夠看到裸男外加口罩「群聚」的奇景，想必明年一定還會持續舉辦，維持傳統的！到時候如果有興趣的深度旅人不妨來看看吧！

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