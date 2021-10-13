【Back 4 Blood／B4B／喋血復仇／Left 4 Dead／L4D】《Left 4 Dead》團隊成員開發的精神續作《Back 4 Blood》正式推出，令人熟悉的打喪屍又回來了，對於當年打過Left 4 Dead的朋友來說，又是一個call齊隊友作啦戰的好機會！



當年《Left 4 Dead》（又稱為L4D），是跟CS、LOL、信長齊名的網吧game，四人合力過關，又有4 vs 4的對戰模式，非常適合一班朋友一齊玩。《Back 4 Blood》（又稱B4B）的推出，更勾起了不少當年浦網吧的回憶。

這個遊戲畫面你有多久渡看過？

當年L4D以爽快打喪屍為主，但《Back 4 Blood》增加了難度，對團隊合作的要求更高，有些關於基本上更無法單人過關，不少網民在《Back 4 Blood》上市之後，紛紛表示要找回當年一起殺出重圍的隊友，再一次挑戰喪屍！

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當年玩過L4D的朋友，相信都已經進入社會，而對的敵人不再是大大隻的TANK，陰濕可怕的Witch，而是每日大大小小迎面而來的挑戰，看到新作上市，有沒有衝動找回那些年的戰友，一起再次並肩作戰？

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開學之後各位同學回到校園，網吧是以前放學必到的地方之一，不過網吧在香港已經漸漸式微，愈來愈少。有網民感嘆過去「浦網吧」的日子一去不返，紛紛緬懷以前的網吧歲月。

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