網上有句潮語「不作死就不會死」，意思是自找麻煩，最終受害的是也是自己。最近日本有位網民在Twitter貼出兔女郎衣服網購圖片，開玩笑地表示「如果有3萬個讚好，我便穿這套衫上班」，顯然這位網友小看了網絡力量，事件在網上瘋傳，結果一發不可收拾......



這位「作死」的網民其實是日本電子書籍APP「テラー（TELLER）」的官方帳號小編（管理員），她在10月8日利用公司的帳號分享了一張網購性感兔女郎衣服的截圖，表示如果這條推文有3萬個讚好，她便會穿著兔女郎上班！網民當然不會放過任何一個圍觀「食花生」和看到美女穿性感兔女郎的機會，立即瘋狂轉發，在短短1個小時10分鐘便輕鬆達標。

TELLER的小編感到非常錯愕，但仍大方地完成承諾過的事情，在當晚立即訂購兔女郎服裝，誰知包裹翌日便送到了。她在Twitter上傳了一張照片，相中人物穿上性感魚網絲襪、黑色連身高衩衣服和兔耳朵，站在公司大廈前拍照，不過卻讓網民大跌眼鏡，到底發生了什麼事？👇👇👇點擊圖片看驚人結局👇👇👇

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原來大家一直誤會了這位網民的性別，原來「她」是個男生！可能網民看見兔女郎衣服後便先入為主地認為事主是女性，沒想到居然是位真漢子......這場誤會未能讓網民大飽眼福，於是有人為這位「兔女郎」製作大量改圖，讓「テラー（TELLER）」在事件中意外獲得很好的宣傳效果，看來公司要考慮加小編人工啦！

其實男扮女生在日本經常出現，最經典照騙案必數電單車金髮美女騎士「宗谷の蒼氷」，其甜美的外貌早前爆紅，男網民都形容她一笑傾城，不過她因為上傳了一張可疑照片而「穿幫」，有日本綜藝節目找到美女現真身，當她脫下頭盔時網民立即崩潰悲鳴：「我不再相信世界了！」

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同場加映：日本第一美少女2022出爐！14歲冠軍仙氣驚艷全場：長腿版橋本環奈

日本每逢踏入年末秋季，都會有多個大型全國選美比賽相繼舉行，而著名的美少女選拔大賽「MISS TEEN JAPAN 2022」便於早前（10月10日）進行決賽，選出新一屆全日本最正美少女。最後冠軍由來自北海道的14歲少女奪得，賽事當日已經有網民熱烈討論她仙氣十足的眼值，她擁有白皙如雪的肌膚、淺啡色瞳孔和長腿，被封為「瘦版橋本環奈」，其他參賽者更慘被形容做「配襯」。

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