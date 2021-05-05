撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-05-05 18:46

被網民戲稱「Package劉」的富商劉鑾雄長子劉鳴煒，近日被拍到與新歡簡雪忻（Joyce）在鬧市拍拖，讓不少網民直呼心碎。其實不少女神級的名門之後，自己本身就是「最強Package」，以下5位努力又漂亮的富二代，大家認識嗎？

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富商劉鑾雄長子劉鳴煒，因不俗的外型、學歷與家底，曾被形容是城中筍盤「Package」。找個富二代另一半或許是不少人的夢想，「Package劉」與新歡簡雪忻（Joyce）在鬧市銅鑼灣鬧市拍拖消息一出，讓不少網民直呼心碎，難道最強「Package」要封盤了嗎？其實不少女神級的名門之後，自己本身就是「最強Package」，以下5位努力又漂亮的富二代，大家認識嗎？

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近年有不少星二代加入娛樂圈，頭頂著星爸星媽的光環，每一步走來的確不易。但不少星二代不但有顏值，又有學歷，而且個個都十八般武藝，總有一兩個隱藏技能旁身。以下香港6位星二代，你認識多少？

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據說，學生相和証件相是檢驗一個人顏值的最佳方法。小時候還未懂化妝、Gel頭、打扮仍是一個「小薯嘜」，到長大後懂得裝扮，變化超大猶如「變臉」。以下16位明星學生時期青澀的相片，你又見過未？有的從小靚到大，有人長大後「換臉」，又有的超凍齡，神顏十年如一日，你又認得幾多個？

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娛樂圈隱藏著不少外語能力出色的藝人，其中不少人英文水平了得，不但於劇集中講英語對白及流利交談、對話，而且接受外國媒體採訪時也對答如流，完全沒有怯場。除了一眾外國回流返港的藝人，畢業於港大的天后謝安琪（Kay）也曾與荷里活紅地毯上展露流利的英語對答，使不少港人感到驚喜！

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