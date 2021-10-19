日本奈良是非常受遊客歡迎的觀光好去處，被當地視為神聖象徵的小鹿隨處可見，路人還可以購買零食仙貝喂鹿打卡。自從疫情後，到訪奈良的旅客數量銳減，這些小鹿的行為亦開始出現異常，去年有人目擊飢餓的鹿群走入民居在草叢和花盆裏覓食，更有人拍到瘦骨嶙峋的小鹿。最近情況每況愈下，「奈良鹿愛護會」發布消息指在奈良公園棲息的奈良鹿數量比去年減少了181隻，幼鹿更失蹤了接近三分二！到底原因是什麼？



去年夏天，一向棲息在奈良公園內的野生鹿群突然衝入市區，成群結隊地在馬路上奔跑、啃食路邊的草和花，甚至連民居屋前的花盆也不放過。這件事讓奈良交通出現混亂，嚴重影響當地居民生活，有人分析指，疫情影響下旅客數量急減，導致沒有人購買「鹿仙貝」餵食牠們，有可能是為了尋找食物充飢才會跑進鬧市中。

致力於保護鹿群的「奈良鹿愛護會」曾經解釋鹿仙貝不是主食，而鹿兒闖入市區也非新鮮事，但卻陸續有網民在社交網上貼出奈良公園裏瘦骨嶙峋的小鹿，讓人更加擔心鹿群的健康和生活，畢竟牠們長期被旅客餵飼，有可能已失去本能覓食的習性。

今年9月，「奈良鹿愛護會」發布有關調查當地鹿群的報告，情況令人擔憂。本來棲息於公園的奈良鹿有高達1388隻，但近兩年鹿的數量不斷下降，今年僅餘1105隻，總共少了181隻鹿！其中幼鹿的數量減幅最大，本來有數量少了近三分二，由254隻減少至僅餘82隻。👇👇👇到底牠們失蹤的原因是什麼？👇👇👇

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雖然目前還未調查得到鹿群數量減少的確實原因，但有動物專家分析指，由於城市內的食物越來越少，有可能導致出生不久的年幼小鹿野生化，最後選擇回歸森林，而「奈良鹿愛護會」發言人就推測調查時天氣惡劣，也可能是小鹿為了避雨而導致數量減少。其實，自去年7月起，累計死亡的鹿已經有269隻，而當中曾經發生過118宗車撞鹿的交通意外，導致59頭鹿死亡，人類也需要為此負上責任。

奈良除了出名小鹿，還有宏偉的東大寺大佛！說到寺廟和佛像，不得不說一些讓人震驚的新技術，自平安時代以來，讓佛像飄浮在空中一直是每位佛師的夢想，但以前礙於技術所限，只能將雕刻好的佛像貼在接近寺廟天花板的牆上，營造浮在半空的效果。來自京都土御門佛所的三浦耀山佛師決定打破傳統，將新科技融入佛像雕塑藝術中，例如用電磁飄浮等，最後用了共5年時間，終於研發出能讓雕像在空中自由移動的產品－「無人機佛像」！👇👇👇點擊圖片看爆笑「無人機佛像」👇👇👇

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