台灣婦產科醫師楊濬光早前在臉書分享，某次半夜急診遇到一名高中妹主述下腹疼痛，由媽媽帶來看診，他依慣例問診「有性經驗嗎？」卻被媽媽搶著搭話：「她高中生而已欸！」認為年幼的孩子不可能有性行為，沒想到在隨後的超音波檢查中，竟然發現她子宮裡裝著避孕器，現場氣氛既驚訝又尷尬。



婦產科醫師楊濬光時常在粉專《媽媽好孕，寶寶才好運：婦產科楊濬光醫師》記錄印象深刻的看診經驗，他接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，該名女高中生因肚子痛就醫，一掃超音波發現裡頭竟有支避孕器，但陪診的媽媽在問診過程中對於被詢問「女兒是否有性經驗」時極力否認，「再加上女學生似乎知道我看到她的避孕器，一副怕被她媽媽打的樣子」，可想而知媽媽並不知情。

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楊濬光直言，推測女學生應該「玩蠻大」才需要以避孕器避孕，「但媽媽自始至終都覺得她女兒很乖」。對於許多網友在PO文底下質疑未成年怎麼能裝置避孕器？他則解釋，未成年女性也可裝避孕器，但主要因技術上較難執行，無關器官發育；他也再三強調性教育的重要性，目前最好的避孕方式為採用「雙重防護」避孕，避孕藥加保險套應該是最好選擇。

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正確避孕為成年男女都該了解的課題，婦產科醫師施俊宇在《健談》文章中指出，常見避孕方式主要有藥物、醫療器材與結紮手術3類，建議可依照個人需求向醫師諮詢適合自己的避孕方式。而子宮內避孕器為植入性器材，裝入與取出皆須經由醫師操作，其可防止受精卵著床而達到避孕效果，單次植入子宮長效可維持3～5年。

施俊宇也提醒，有少數人安裝子宮內避孕器可能引發骨盆發炎，或是經血多、經期長、經痛加劇等，若有異狀請諮詢醫師。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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