金裕貞、安孝燮主演的古裝劇《紅天機》，日前終於迎來大結局。怕之後會劇慌？不用擔心！除了《紅天機》之外，跟播中的《戀慕》同樣受歡迎，早前更打入Netflix全球排行榜TOP 10內。讓《Opener》向大家推介2021年9套必看的古裝韓劇！



【1】哲仁王后

播放日期：2020年12月至2021年2月

播放頻道：tvN

主演：申惠善、金正賢

《哲仁王后》，是改編自內地人氣網劇《太子妃升職記》。雖然播放期間，曾經被指扭曲歷史及貶低高麗，但收視率卻是tvN歷代第5高的劇集，成績非常好。

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【2】暗行御史：朝鮮秘密搜查團

播放日期：2020年12月至2021年2月

播放頻道：KBS

主演：金明洙、權娜拉、李伊庚

《暗行御史：朝鮮秘密搜查團》，是一套結合搞笑及懸疑元素的劇集，在查案的同時，3位主角截然不同的性格帶來了不少笑料。另外，有「收視毒藥」之稱的金明洙，今次終於擺脫這個稱號！劇集最高收視率有14%，是其他同時段劇集之中，排第二。

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【3】月升之江

播放日期：2021年2月至4月

播放頻道：KBS

主演：金所泫、羅人友

《月升之江》，原本由金志洙擔任男主角。但在播映途中，金志洙卻捲入校園暴力案，並改由羅人友轉任男主角。雖然中途轉男主角，可能會令觀眾出戲。不過轉換男主角後，觀眾反而大讚羅人友更勝任，劇組之後更將所有金志洙的戲份重新拍攝，改為全套由羅人友飾演。

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【4】打包袱－盜取命運

播放日期：2021年5月至7月

播放頻道：MBN

主演：丁一宇、權俞利

作為少女時代成員俞利的首套古裝劇，此劇自播出以來就話題不斷，最高收視更刷新了《優雅之家》於2019年創下的紀錄，成為該電視台歷來最高收視的劇集。

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【5】紅天機

播放日期：2021年8月至10月

播放頻道：SBS

主演：金裕貞、安孝燮

劇情改編自同名小說，而作家之前被翻拍成劇集的兩部作品，包括《擁抱太陽的月亮》和《成均館緋聞》，都有著很好的成績，所以在開播前已經令人十分期待。加上有顏值十分高的金裕貞、安孝燮和孔明主演，光看演員的臉已經值回票價！

【6】戀慕

播放日期：2021年10月至12月

播放頻道：KBS

主演：路雲、朴恩斌

劇集涉及女扮男裝的情節，過往不少類似的劇集都有不錯的成績，例如《雲畫的月光》，所以在開播前已經有很高討論度。開播後，劇集收視成績不俗，曾經登上Netflix全球排行榜的頭十位內，而在韓國的口碑亦不錯。

【7】御史與祚怡

播放日期：2021年11月至12月

播放頻道：tvN

主演：金惠奫、玉澤演

暗行御史這個職業，在韓國的古裝劇中經常出現，出現時，氣氛多數都是比較沉重。不過，這套劇卻是完全相反，以一個輕鬆搞笑的形式，將暗行御史這個職業呈現出來。加上還有俊男和美女組合，令人非常期待！

【8】衣袖紅鑲邊

播放日期：2021年11月2022年1月

播放頻道：MBC

主演：李俊昊、李世榮

繼上文曾提及的《御史與祚怡》有玉澤演當男主角之後，這套劇再有同樣來自2PM的李俊昊當男主角，各位hottest（2PM粉絲名稱）11月開始應該很忙吧！而且，這套更是李俊昊首套古裝劇，第一次演古裝劇就飾演一國之君，令人加倍期待。

【9】花開時想月

播放日期：2021年12月2022年3月

播放頻道：KBS

主演：俞昇豪、惠利

作為2021年最後一套上線的壓軸古裝劇，擔任男主角的俞承豪一向都是古裝劇的熱門人選，除了有演技之外，亦是收視的保證。而擔任女主角的惠利，今年參演劇集《我的室友是九尾狐》亦受到好評，這套更成為她第一套古裝劇。

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