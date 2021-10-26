每年萬聖節Halloween，日本澀谷街頭都會出現大批盛裝打扮的群眾，不過最近一兩年的節日氣氛受疫症影響，部分參加者為免受感染而不外出慶祝，亦有人選擇參加另一個重頭戲「地味萬聖節」活動，利用低成本cosplay日常不起眼的人物和小事，然後透過Twitter分享。今年活動已經開放投稿，不少人選擇圍繞疫情的題材，爆笑又貼地！



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日本「樸素Halloween角色扮演大會」（地味ハロウィン）是萬聖節重頭戲，一班參加者沒有花俏的打扮，反而裝扮成平常生活中平實不起眼的人。本來活動於每年10月31日萬聖節正日進行，所有參加者將會聚首一堂展示自己的裝扮，但今年再次因疫情而改變參加形式，為減低傳染的風險，大會將有特別安排。

在介紹今年地味萬聖節活動形式和投稿之前，先回顧去年的爆笑佳作！👇👇👇點擊圖片看2020地味萬聖節👇👇👇

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低成本不起眼Cosplay

今年活動分開3個部分：網上投稿、限定攤位，以及付費買票參與萬聖節正日的派對。由即日起至31日，網民都可以在家中打扮拍照放上Twitter，然後加上Hashtag「#地味ハロウィン」參與，又或者可於新設的澀谷期間限定攤位打卡，即場發揮小宇宙創作最低成本Cosplay。雖然還未到31日，但已經有大批網民在社交媒體分享自己的「低成本不起眼Cosplay」，更有不少人圍繞疫情生活做主題，非常有共鳴！👇👇👇點擊圖片看今年「地味萬聖節」作品👇👇👇

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如果還未看夠，亦可重溫歷屆經典之作！👇👇👇點擊圖片回顧近幾年「地味Cosplay大會」佳作😂👇👇👇

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