韓國偶像組合一直備受年輕人追捧，就連日本人也帶抵擋不了KPOP的魅力成為「韓粉」。最近，通訊軟件平台「LINE」發起一項關於流行文化的問卷調查，向全國60萬人收集意見，選出「我最喜愛女性偶像團體」前10名。排名結果日前終於出爐，讓人意想不到的是，日本女團居然包攬冠亞季，成功打敗了席捲亞洲的K-POP，其中BLACKPINK只排第六、電音女團Perfume奪得第二！你們猜猜誰得冠軍？



日本最多人使用的通訊軟件「LINE」最近公布一項有關流行文化的票選調查，由全國超過60萬名分別10至60歲的男女用戶，選擇他們最喜愛的女性偶像團體。近幾年韓風襲日，不少人都猜測排行榜會被K-POP女團們霸佔，但結果卻出乎意料之外！紅遍亞洲的韓國女團TWICE和BLACKPINK分別奪得第五及第六名、日韓聯手打造的女團NiziU則拿下季軍，頭三名全部由日本團體包辦，到底哪一隊奪得冠軍寶座呢？

日韓聯手打造的女團NiziU

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除了名次之外，LINE亦公布了參加者的投票原因。季軍NiziU的支持者認為她們「擅長跳舞」、「非常有活力」，有近4成人更表示「喜歡看著成員慢慢成長」；而投票給亞軍Perfume的人大多是因為喜歡她們的歌曲和獨特的世界觀。最後，冠軍屬於乃木坂46，過半數人喜歡她們的外表和造型，認為「她們全部人都非常可愛和漂亮。」

日本票選「最喜歡及討厭男藝人2021」木村擺脫污名、榜首被嫌樣衰

日本娛樂雜誌《週刊女性PRIME》每年都會舉辦「我最喜歡及討厭藝人」選舉，早前男性藝人的榜單結果已經出爐，調查一共訪問了800位年齡介乎40歲至90歲的女性。隨著網絡及社交媒體日漸普及，明星已經不能光靠才華和樣貌，大眾對於藝人的私生活和形象要求亦有所提高，到底哪位「零死角」男藝人能夠成功奪得「我最喜歡男藝人」的第一位呢？



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榮登榜首的是「天堂醫生」和「緋村劍心」佐藤健，他幾乎在每個年齡層都獲得最高票數支持，更有一位90代老婆婆留言說：「好想和他一起吃西餐，最後邀請他一起跳舞。」不過凡事都有兩面，有部份剛才出現過的藝人同時掉進「討厭榜」，到底是誰讓人又愛又恨？今年木村是否繼續被封犯眾憎之最？

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同場加映：《聖鬥士星矢》真人版選角名單公開！日媒票選最強漫改男星TOP10

日前外國媒體公佈了改編自同名經典漫畫《聖鬥士星矢》真人版電影的選角名單，男主角「天馬座星矢」將由進軍荷里活的美籍日本男星新田真劍佑擔任，而女角雅典娜即由24歲美國女演員Madison Iseman飾演。其實拍攝動漫改編真人作品的難度非常高，一不小心便會毀掉原作，不過也有一些成功例子，真人版的角色反而深入民心，例如松山研一《死亡筆記》的「L」、小栗旬《花樣男子》的「花澤類」，日媒票選最高質的漫改男演員TOP10，你心目中的男神有入圍嗎？

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