韓星消失1年捐腎救末期父親　手術前1句話感動全國被讚：國民孝子

韓國男星南潤壽曾主演不少人氣韓劇，他兩年前發現父親腎衰竭末期，更急需器官移植，正值事業衝刺期的他不惜放下一切，停工1年捐腎給對方。南潤壽休養過後最近回歸娛樂圈，分享自己的經歷，故事感動主持和觀眾外，亦獲一眾網民大讚是「孝子」。



南潤壽曾演出多部人氣韓劇（《今日的網漫》劇照）

多次聯絡不到病重爸爸

27歲的南潤壽曾主演《今日的網漫》、《大都市的愛情法》、《戀慕》等韓劇，他近日在綜藝節目《新品上市 便利餐廳》公開自己與爸爸的故事。南潤壽透露在半年前做了器官移植手術，將其中一邊腎臟捐給爸爸。他回憶當時的情況：「爸爸近年的身體狀況欠佳，經常進出醫院，突然有次檢查後聯絡不到他，當時已有預感『爸爸的身體可能出了大事』。」南潤壽到達醫院後，醫生向他表示爸爸是腎衰竭末期，需要盡快進行腎臟移植手術。

南潤壽爸爸兩年前被發現腎衰竭末期，需要盡快進行腎臟移植手術（節目截圖）

被大讚封為「國民孝子」

南潤壽很快就決定停工1年調理身體以進行捐腎，醫生受訪時對其孝心印象深刻，「他在麻醉前一刻向醫護人員說『我爸爸就拜託你們了』，做手術前仍記掛着爸爸。」而南潤壽腹部仍有因手術開刀留下的長疤痕。事件曝光後，不少人都大讚南潤壽是「國民孝子」，對此他謙虛表示：「爸爸的腎臟有事，我做手術是理所當然的事情，大家都稱讚我是個孝子，感謝的同時又有點壓力。」手術非常成功，兩父子的復原進度都不錯，特別是爸爸最近已回復正常飲食。南潤壽更在節目示範了3道下廚給父親的菜式，分別是韓式烤雞肉、牛骨湯及咖喱蘿蔔。

爸爸感激兒子捐腎

節目中兩父子進行視像通話，南潤壽爸爸精神不俗，與兒子聊天時還在散步。爸爸感謝南潤壽的付出：「多虧有你，我現在過得很好。最近我一直有努力運動，為了兒子，我要長命百歲。」爸爸在對話途中更不禁落淚，他表示：「看見你（南潤壽）的時候眼淚就忍不住了，覺得很抱歉。」本身南潤壽還笑着安慰對方，但當聽到父親不斷說著「對不起」時，他也哭了起來。

節目中兩父子進行視像通話，南潤壽爸爸精神不俗（節目截圖）

節目主持們看到南潤壽的經歷後都十分感動，紛紛感歎：「他本人覺得捐出一邊腎臟沒甚麼大不了，是自己應該要做的事，但這決定真的不容易呢。」韓國網民表示：「即使是為了父親也不容易，令人十分尊敬」、「好善良，真的是天使」、「希望他未來一切順利，只走花路」。