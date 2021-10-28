間中Double Dating，能夠為拍拖生活帶來多一點樂趣。不過若太頻密，令二人失去獨處空間，則隨時會令情侶關係破裂！近日有女網民發文指自己男友為了保護剛開始拍拖的弟弟而要求Double Dating，誰知四人行非一兩次，而是持續了近兩個多月！她因而覺得既沉悶又沒有人私人空間，於是向網民求助。



這位女網民於香港討論區發文，以「有時都幾唔鍾意double dating…」為題，表示其男友的弟弟最近開始拍拖，男友於是問她要不要兩對情侶一起去街。她表示男友一向疼錫弟弟，明白男友此意是為了看清弟弟女友人品如何，因而答應double dating。

近日有女網民於發文指自己男友為了保護弟弟而要求Double Dating，誰知四人行非一兩次，而是持續了近兩個多月！（《柔美的細胞小將》劇照）

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四人行持續多時 男友依舊堅持

女網民表示頭幾次感覺頗新鮮，誰知四人行竟不止一兩次，而是演變成每逢星期六的例行活動，更持續了兩個多月時間！她開始覺得沉悶，於是向男友提出不同建議，希望可以一改模式，卻往往遭到男友拒絕！女網民又提到，有時男朋友跟弟弟談得興起時更會忽略她跟弟弟女友，而兩位女生亦沒兩句，場面相當尷尬……

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向網民求助 被指小心最後孤獨一人？

女網民將此事分享後引來不少網民回應，有人提議樓主直接拒絕出街便可以，但她回覆到「我唔去嘅話男朋友都冇藉口跟埋去，所以我都要去」、又提到男友表示「佢話驚個女仔會恰佢細佬喎」，情況令人無奈。

大多網民均認為此風不可長，亦有網民指出情況相當奇怪，認為當中或許有兩大可能性，又著樓主小心到最後會成為孤獨一人！

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常說情侶間最重要是坦誠，那麼到底「#情侶之間要不要保留隱私」呢？有網民在討論區中輕輕一問，豈料隨即引起網絡大戰。有網民更留言指，常將「私隱」掛嘴邊的是心中有鬼的表現；亦有網民分析一件事是否被界定為私隱，取決於雙方的取態「無論是手機還是收入，當你的伴侶不同意這是私隱話題，但你卻堅持這就是隱私，而拒絕對方的要求。那你們之間，就已經不再是私隱的問題，而是變成了『你是否在乎我的感覺』了」。

到底有多少網民說中你們的心中所想呢？除了私隱這個話題外，更有網民列出情侶之間的7大禁忌！齊齊大數男/女朋友最難頂的瞬間，這7大地雷一踩中被公認為難以原諒啊！

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鏡粉們又是時候預備荷包兼胃口！為慶祝MIRROR於11月出道三週年，麥當勞將與MIRROR全體成員合作，將於10月25日起推出新口味麥炸雞，更重要是同時連續四星期分階段推出不同成員的鏡仔卡和專屬顏色包裝盒！相信又會再一次掀起鏡粉們瘋搶！其實麥當勞多年來都相當識做生意，不時推出一些風靡全城的換購精品。以下7款，相信你都至少搶過一款！

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