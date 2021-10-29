在台灣，婚後出軌不單是有違道德，偷食男女更隨時被告上法院。據台灣傳媒報道，近日高雄地方法院便處理了一宗人妻偷情案，庭上揭露其丈夫之所以起疑，竟是因為一條石斑魚！



《國產凌凌漆》劇照

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貴價石斑魚和水果

被告上法庭的女事主阿芳（化名）與丈夫和子女一直租住物業，庭上案情透露，丈夫指太太阿芳去年起一反常態經常外出，而且不會說去哪裡。至某日太太回家時，同時帶回平時根本不會買的貴價的石斑魚和貴價水果，他於是問「哪來的？」太太則顯得緊張地說：「朋友送的！」

偷偷跟蹤偵查

丈夫覺得太太實在可疑，一邊吩咐子女要盯緊媽媽，自己也開始跟蹤太太，果然目擊太太坐上街市水果店老闆阿強（化名）的車，而阿強同時亦是他們一家的房東！丈夫其後偷看太太手機，更看到了驚人對話，原來阿芳與阿強亦察覺到姦情被發現👇👇👇 看庭上揭露的阿芳與阿強的對話內容👇👇👇

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房東提議租金肉償

透過對話內容可見阿強非常大膽，更曾提出不收租金利誘阿芳出軌。丈夫發現結婚42年的太太（沒錯！兩人已婚42年，庭上揭露阿芳已60歲！！）竟然送上綠帽，一怒之下即告上法院，索償100萬台幣。

高雄法院審理案件時指出，對話紀錄顯示阿強談到「打炮」、「通姦無罪」，甚至還要求阿芳告訴他丈夫掌握了甚麼證據，因此不接納阿強辯稱兩人只是開玩笑不符，判決他與阿芳侵害了丈夫配偶權，需賠償25萬台幣。

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