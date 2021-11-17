菅田將暉｜《她和他的戀愛花期》魅力爆棚　百變男神5部必看作品

有著帥氣外表，形象百變的男演員「菅田將暉」(Suda-Masaki)絕對是日本娛樂圈的人氣王！從幪面超人W出身的他，從配角演起，無論是漫改電影《銀魂》中的新八，在《海月姫》中穿上女裝，還是日劇《民王》中演繹靈魂轉換都難不倒他，演技備受好評。在2017年更因為在au廣告中演唱而開始發展音樂之路，前後推出19首單曲，不少更是日劇及電影的主題曲，演而優則唱充滿魅力。



在2021年，菅田將暉已經先後有5部作品上映/開播，看完定會讓你更加愛上他！

1. 電影 – 她和他的戀愛花期(花束みたいな恋をした)

由《東京愛情故事》、《四重奏》等著名編名家坂元裕二所寫的原創腳本，菅田將暉飾演的男主角山音麥與有村架純飾演的八谷絹都是平凡的大學生，原本沒有交集的二人因為一次錯過尾班電車而相遇，在聊天時發現彼此想法十分相似，有著一樣的共同興趣，關係一下子拉近。二人正式交往原本過著甜蜜的時光，但隨著大學畢業，面對現實的壓力、為了工作，麥放下夢想與興趣，跟絹雖然在彼此身邊，心的距離卻似乎愈來愈遠……

沒有高潮起伏的劇情，但這個簡單的戀愛故事卻正是你我他的寫照，深深打動到不少人，而坂元裕二精準獨到的台詞也是值得讓人細味。

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2. 日劇 – 喜劇開場(コントが始まる)

日劇《喜劇開場》同樣由菅田將暉及有村架純擔任男女主角，再加上神木隆之介、仲野太賀等同世代演員，演出年輕人在夢想面前進退兩難的故事。菅田將暉、神木隆之介、仲野太賀飾演搞笑短劇三人組「馬克白」的成員，三人自高中畢業後開始踏上搞笑藝人之路，可惜努力了10年仍是半紅不黑決定解散。

另一邊廂，有村架純飾演的中濱里穂子因為職場及愛情上失意而曾經一蹶不振，幸得妹妹的幫助才開始在家庭餐廳裡重新工作，而她在家庭餐廳遇上總是來討論段子的「馬克白」成員，不知不覺成為了粉絲想要支持他們，也因一些意外與馬克白成員變得熟絡起來。從宣佈解散的搞笑公演開始，幾位踏在奔三路上的年輕人開始尋覓自己的路。每集劇集開頭馬克白會表演一段搞笑短劇，在接下來的劇情會回收伏線，讓你感動得又笑又哭。

3. 電影 – CHARACTER(キャラクター)

由菅田將暉主演，同時也是日本樂團SEKAI NO OWARI主音Fukase首次作為演員的電影作品。這是一部原創作品，菅田將暉飾演不賣座的漫畫家山城圭吾，因為天性善良而不擅長繪畫壞人角色，只能長年擔當助手。

有一天他偶爾看到一宗殺人事件的發生，於是以那個殺人犯(Fukase飾)為原型繪畫出推理漫畫「34」卻因此一炮而紅。然而，這卻讓山城陷入瘋狂的命運中，緊張刺激的殺人與懸疑情節會讓人看入迷。

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4. 電影 – 電影之神(キネマの神様)

日本五大電影公司之一松竹映画的100周年紀念作品。電影原本由志村健及菅田將暉雙主演，可惜在拍攝過情中因疫情去逝，角色改由澤田研二接手。

澤田飾演的鄉是個嗜賭成癮，連妻子及女兒放棄他的沒用父親。不過鄉也有一個深愛的事物，就是電影。菅田將暉飾演年輕時的鄉，原來他以前曾是一名副導演，曾經奮力追夢，可惜好不容易才當上導演卻在拍攝首日就意外受傷，導致作品無疾而終。

在意外的50年後，鄉的外孫勇太無意中發現當年鄉放棄拍攝的作品《電影之神》的劇本並感到十分有趣，於是提議將劇本修改參選劇本獎，鄉重新面對自己的作品，重拾起昔日的熱情與青春，發展出一個有關愛情、友情及家庭的感人故事。

5. 電影 – CUBE(CUBE 一度入ったら、最後)

翻拍荷里活經典作品《心慌方》，由菅田將暉、 杏、 岡田將生、齋藤工等飾演幾名互不相識的人被困在由相連立方組成的迷宮中，而且這些立方體有些竟有致命的危險設備，誤闖進去隨時會失去生命，於是眾人便開始合作解謎，希望能逃出生天。日版的《心慌方》獲得原作導演參加創作改編，而且事先說好會有不同的結局，讓人更加期待會有怎樣的展開。

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