近日榮華臘腸新推由麥兜做主角的廣告引起網民熱話！故事原本講述麥兜與女友的甜蜜故事，但結尾畫風突變麥兜與女友都變成蒸熟臘腸，嚇倒一眾網民。其實香港多年來都有不少經典廣告令人一看難忘，你對它們又是否有印象？



這次最近推出的榮華臘腸廣告的主角是香港人熟識的麥兜，片段由麥兜做旁白配以動畫，故事講述麥兜辭了一份畢業後做了多年的工作，決定追尋更好的自己，結果他遇到真愛，兩人甜蜜地散步、浸溫泉，又一起爬雪山。當兩人躺在雪地上，沒料到其後卻有嚇人情節，一對情侶竟慢慢變成電飯煲內的一孖臘腸，更播出經典廣告歌詞：「榮華臘腸，天然生曬！」

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網民對廣告反差之大激烈留言，有人指「麥兜死得好慘」，「仲要天然生曬。好殘忍。仲殘忍過煲仔飯」，「麥兜夫婦係咪imply緊香港人，打一世工最後…」也有不少網民指廣告甚有喜感，「笑到停唔到」。

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條橋受唔受見仁見智，但絶對收到宣傳效果。其實香港以往也有不少廣告甚經典，你對它們又是否記憶猶新?

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第8位【榮華臘腸】

除了出位的麥兜變臘腸外，最經典是早年的rap版廣告：「充滿陽光嘅榮華臘腸，食落知甘香」，同樣都是配以電飯煲內蒸臘腸畫面。廣告最後都是以普通話講「寧舍不同」作結尾，跟麥兜廣告可說前後呼應。

第7位【八珍甜醋】

好的廣告，有令人印象深刻的廣告詞。雖然八珍甜醋已經有一段歷史，但當聽到八珍甜醋，一定會想起：「八珍甜醋份外香~」

第6位【日本人字牌救心】

通常與魚肝油丸廣告一同播出。短短的5秒就將品牌名、功用和口號說出來，「Kyushin Kyushin」，人人耳熟能詳。

第5位【旺旺QQ糖】

旺旺的廣告向來都創意十足，同時膠味甚濃。這個QQ糖的廣告，不少網民都覺得，那個男孩根本不是想吃糖，而是想「溝女」。而廣告中的「come on baby」和「你要唔要食一粒」，都曾經成為網絡潮語。

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