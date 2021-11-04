內地網紅為了出位可謂無所不用其極，繼早前的「佛媛」、「病媛」人設之外，最近更多了「菜媛」、「幼兒媛」等違和人設。早前就有女網紅，穿著浮誇的晚裝去街市，一邊行Catwalk，一邊買餸，場面十分詭異。



內地的「媛派」正花八門，網紅們為了打卡吸引流量，紛紛奇招盡出。早前出現的「佛媛」，網姐們會身穿名牌到寺廟抄經、坐禪、吃素打卡，試圖打造「出淤泥不染」的形象，一些知名的寺廟都被她們攻佔，直到內地官媒不得不出聲，直斥佛門清淨地混入了妖孽，「佛媛」才開始淡出網絡世界。

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內地曾興起一陣佛媛風潮，在官媒的批評下，才漸漸淡出。

除了「佛媛」之外，也有面帶精緻妝容，但躺在醫院病床的「病媛；身穿短裙黑絲，在幼稚園門口手提書包，的「幼兒媛」等待，令網民大開眼界，亦感嘆在網絡世界，為了上位為了紅，真的絛所有用其極。

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有內地網民表示，明明「媛」字過去的是褒義詞，指女子賢良淑德，現在卻被搞得烏煙瘴氣。大家又覺得哪一個「媛」最誇張？留言分享一下吧！

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網上不時流傳拍片「捉黃腳雞」的片段，在捉姦在床人贓並獲的情況下，一般都不可能抵賴。最近有一名有婦之夫，被老婆及其他朋友捉姦，拍到他跟一名健身女教練出軌，但他卻一臉淡定地在床上玩手機。影片放到網上之後，丈夫被網民圍攻，稱他為渣男，沒想到故事發展最後更有驚天逆轉。

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