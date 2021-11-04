【MIRROR三周年／麥炸雞／鏡仔卡／麥當勞】麥當勞乘着MIRROR出道三周年熱潮，連續四星期分階段推出不同成員的鏡仔卡和專屬顏色包裝盒，結果引來一眾鏡粉們狂食炸雞只為換到心頭好！

近日有網民於討論區呻苦，表示為了替女友儲齊而一星期吃了五日半炸雞，絕對聞者傷心，聽者流淚。不過過往一年隨着MIRROR爆紅，「前夫們」需要一同支持的時候亦大增。今次就來細數一下2021年「前夫們」經歷過的各種苦難。



35萬名「前夫」齊呻苦況

所謂的「前夫」，來自今年7月才開設的Facebook群組「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」。群組中聚集了一眾男士大呻另一半瘋狂追MIRROR的行為，他們不時自嘲是「前夫」，MIRROR各成員才是另一半的「老公」。群組至今已有近35萬人加人，各前夫依舊不時投稿分享陪另一半追星的事蹟。由初時的家中擺設多了MIRROR，到後來發展至MIRROR有甚麼代言活動，前夫們都或自願或被逼的一同參與。

早前麥當勞乘着MIRROR出道三周年熱潮，連續四星期分階段推出不同成員的鏡仔卡和專屬顏色包裝盒。（資料圖片）

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一星期食足五日半炸雞只為儲卡

近日便有位疑似前夫於討論區開PO大呻為了可以儲齊麥當勞推出的「鏡仔卡」給女友，於是一星期七日中有五日半都吃了麥炸雞。樓主表示曾提議直接上網買卡，卻被女友怪責是鼓勵炒風。於是只好繼續食雞，他表示「食雞餐已經食到生飛滋，仲有兩個半禮拜要食」，又提到若然最後儲不齊，隨時「錢又冇，肥又增左，女朋友又嬲埋我」，相當慘情……

食一餐當然滋味，但食足五日半真係好難想像……（麥當勞）

不過前夫們「受難」的經歷又豈止今次狂食麥炸雞，之前都曾試過狂飲特飲、又或是狂食米線，不論胃口還是荷包都要統統為另一半付出，就不要提有時候還要付出體力排隊……

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單是2021年已有以上多次「苦難」，相信MIRROR於2022年只會更紅接更多代言廣告，各位前夫，共勉之……

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11月3日，是MIRROR出道3周年的日子，2018年《全民造星》節目結束後成團，從不被看好，到2021年爆紅成為本土天團，相信未曾聽過他們名字的人已少之又少。不過對於各成員你又認識幾多？

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