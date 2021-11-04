日本AV界女多男少是公認的事實，男女比例更高達1對1000。雖然如此，男優的待遇卻沒有很好，連最頂尖的男優，都不時大呻工作辛苦，以及身體上陸續出問題。最近網上流傳一份AV男優的薪水表格，原來男優之間的差距，比大家想像中都大。



汁男是大家都認知中的低級男優，他們不單不可以碰女優，有時候連女優的樣子都看不到。不過原來在他們之下，還有另一級更低級的男優職業，拍足一日人工都只得200元港幣。！

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最低級的AV男優，日薪只得200港幣。

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頂尖男傻只得10位

日本KOL秋山燿平，整理了國內AV行業男優的工作分類，以及他們的人工水平，發現大工最高的頂尖男優，月入可以高達14萬港幣，不過全日本只有約10位，而在食物鏈最底層的AV男優，日薪只得200港幣，待遇可謂差天共地，那麼這些比汁男更慘情的男優，工作是甚麼呢？

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同場加映：現役AV男優Twitter發文 意外揭業界秘密 男優鏡頭背後7件辛酸事

因為肺炎疫情關係，去年日本AV工作陷入當停工狀態，AV達人一劍浣春秋，當時引述吉村卓早前在TWITTER發文，指他個人亦十分注重安全，日本的緊急狀態一日未解除，他就不接工作，直言就算長期停工也沒關係，他的言論意外揭露了業界一直以來的秘密。

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