日本東京於3個月前發生一宗深夜侵入民居的案件，被害一家三口當時正在熟睡，被驚醒的男屋主慘遭歹徒刺傷險死，最後報警逮捕兩名闖入屋的年輕男子。最近案件有意想不到的新發展，警方於Twitter追查到可疑線索，發現真正幕後主腦居然是傷者的妻子，原來這是有預謀的兇殺案，背後藏著日劇才會出現的複雜案情！



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事發當日凌晨2時左右，兩名年輕男子持刀闖入一家三口的單位，當時屋主夫婦和9歲女兒正在床上熟睡，男屋主瀧田突然被聲音驚醒，並與入侵者發生爭執，被刀刺中胸腹受重傷，而妻子則在睡房保護著女兒，沒有受傷。最後，疑犯從正門乘車逃離現場，而男屋主則被送院治療。

警方接報趕到現場，屋主的妻子憶述指「當晚聽見奇怪的聲音，發現丈夫和不認識的人打鬥，然後流血倒下」，所以當局初時將案件當作一般入室盜竊及傷人案調查。然而，案情實在有太多疑點和不合理的地方，例如「為什麼入屋搶劫要殺人？」、「為何不挑選有錢人家，而選擇清貧的瀧田一家？」，甚至連鄰居也表示當晚沒有聽見巨大聲響，證據亦顯示兩名歹徒是大搖大擺從正門入屋，作案手法非比尋常。

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直到11月8日，案情竟然出現神反轉，日本警方突然宣布逮捕受害者的44歲妻子瀧田深雪，原來她才是整單案件的幕後主腦！破案關鍵在於Twitter上面的一條訊息，👇👇👇點擊圖片看比日劇還要精彩的案情👇👇👇

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原來瀧田夫婦的關係早已破裂，家庭經濟狀況不佳，欠債過千萬日圓，為了供養9歲的女兒，妻子需要兼職補貼家用。由於丈夫長期不照顧女兒，瀧田太太的怨恨越來越深，慢慢萌生殺意。

她先在Twitter發帖招聘「黑暗臨時工」，嘗試尋找願意幫忙殺死丈夫的人，最後真的有3名年輕人應徵。她先帶幫兇到家中考察，然後在實施殺人計劃當晚打開大門，方便他們殺害丈夫。然而他們所有人都沒有想到，年輕人合力也殺不死丈夫，還被警方揭穿買兇殺人大計，就連網民也形容「案情比日劇還要離奇」！

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日本千葉縣去年發生一宗嚴重虐待及殘殺貓隻案件，49歲疑兇利用氣槍和金屬子彈，於3年內射殺接近100隻流浪貓，導致牠們嚴重骨折、內臟撕裂後死亡。疑兇違反「動物愛護法」和「銃刀法」罪成，被判處1年6個月有期徒刑，緩刑3年，大部分日本民眾對最終判決表示非常不滿，被告明確地承認犯罪，並淡然道出殺貓動機，冷血程度讓人不寒而慄，點擊看全文👉變態男氣槍實彈射穿肚殺100隻貓 虐待成癮僅判緩刑嗜血動機可怕