要說今年人氣最高的韓劇，一定非《魷魚遊戲》莫屬。近日，它更於由韓國娛樂圈業界人士票選的「本年度最佳OTT作品」選舉中，以高票數壓倒性拿第一。除了《魷魚遊戲》之外，不少NETFLIX的原創韓劇，亦有入選是次選舉。



適逢創刊17周年，韓國媒體JOYNEWS24早前訪問了200多名從事與娛樂界相關業務的人士，進行了多項關於2021年韓國娛樂圈的問卷調查，其中「2021年最佳OTT作品」部門的票選結果早前已出爐。

第1位，由捲席全世界的韓劇《魷魚遊戲》，以120票壓倒性票數拿下。9月17日通過NETFLIX於全球上線的《魷魚遊戲》，講述456名身負巨貸的人，被邀請參加一場死亡生存遊戲，生存到最後的一人，就可以獲得456億won的獎金。在上線一個月後，《魷魚遊戲》成功打破NETFLIX的最高收視紀錄，成為歷來最多人看的NETFLIX作品。日前，有消息指導演已落實會拍第二季，相信劇迷都十分心急想看到續集吧！

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《魷魚遊戲》劇照

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不少從事劇集相關的受訪者坦言，受到疫情影響，製作劇集的過程比以前辛苦了不少，不過不幸中之大幸的是，OTT市場亦因為疫情的關係不斷擴大，而韓劇及電影亦因為OTT平台而被迅速向全世界推廣。

同場加映：2021最佳及最差韓劇排名出爐！業界評《Penthouse》入選最差5名！

除了選出今年最佳的OTT作品之外，JOYNEWS24亦有進行關於本年度最佳及最差韓劇的調查。其中超高收視的「國民狗血劇」《Penthouse》竟然入選最差排行榜！想知道結果的，可到原文閱讀。