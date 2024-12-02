近來天氣日夜温差大，一早醒來氣温十多度，下午有陽光又回升至廿多度。每當遇上忽冷忽熱天氣，相信大家對於外出要怎樣穿搭總是無所適從，穿太多既怕熱又要拿着外套、穿太少又怕著涼。但原來只要把握衣物的「所屬溫度」，便能找到最適合的衣物配搭組合！一起來學習「26度穿衣法」！



穿太多既怕熱又要拿着外套、穿太少又怕著涼。忽冷忽熱天氣真係好難選衣服！(《具景伊》劇照)

所說的「26度穿衣法」源自網絡熱話，以26度為人體最適舒的溫度作為基準，只要將26度減當天天氣溫度，便是所需衣服的總溫度。例如當天平均溫度是14度，將26度減14度，所需衣服溫度則是12度。而各衣服均有各自的參考溫度，例如厚羽絨外套是9度、薄針織衫是3度、長袖T恤則是1度，當所需衣服溫度是12度時，將以上三種衣服都穿上便能達溫暖的效果。

台灣媒體曾就以此方法的準則，穿上相關衣物並進行人體溫度測試，兩次結果分別26.7度及25.8度，可見其衣物溫度的計算方法有一定的參考價值。

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計算公式

此方法以26度為基準，以26度為人體最佳溫度：26度-天氣溫度=所需衣服溫度

各式衣服温度對照

厚羽絨外套=9度

薄羽絨外套=6度

厚外套=5度

厚毛衣、背心、頸巾=4度

薄外套=3度

針織衫=2度

棉質上衣、長袖T恤=1度

例子1

最低温度: 16度

所需衣服温度: 26度-16度=10度

10度衣物配搭

提案一

針織衫(2度)+薄外套(3度)+厚外套(5度)=10度

提案二

長袖T恤(1度)+厚羽絨外套(9度)=10度

例子2

溫差大天氣

最低溫度: 19度至25度

所需衣服溫度

26度-25度=1度

26度-19度=7度

所需衣服溫度：1度至7度

1度至7度衣物配搭(可根據天氣變化添衣/脫衣）

提案3

長袖T恤（1度）＋針織杉（2度）＋薄外套（3度）=7度

提案4

針織衫（2度）＋厚外套（5度）=7度

3大秋冬穿衣法則

內層：夠薄、舒適

中間：保暖

外層：防風

當學懂以上方法後，便能根據當天天氣溫度挑選適合的穿搭組合！不過切記此方法只是作多一個參考，始終各衣服的質料略有不同，各人承受冷暖的能力亦不一樣，最重要還是要以你個人的感受為準！

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