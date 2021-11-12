「血精」好恐怖！試想像一下，有一天你跟伴侶情到濃時滾床張，一路大戰達至最高點，正當大家都沉醉在餘韻中，你卻赫然發現，發射出來的億萬子孫，竟然是血紅色！你會不會被害當場嚇傻？



最近台灣泌尿科醫生陳鈺昕，在個人Facebook專頁上，分享了這一則故事。他表示收到讀者來信，反他請教關於「血精」的事情，直接開門見山「我的精液有血，該不會是縱欲過度吧？還是說得了癌症？」陳鈺昕表示，精液原本該是乳白色，突然「見紅」的確會令人不安，但其實也不勿過份擔心。

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一般人看到精液帶血，肯定會嚇死。（《Two Cpos》劇照）

陳鈺昕指出，出現血精的年齡多數約為30至40歲，扣除原因不明，大多數血精主因是感染或發炎，配合抗生素治療，多數情況會有改善。他亦提醒，若果情況持續，甚至有血尿，則應該去做全面檢查。他表示，以統計來說，血精的個案中，只有2至5%的機會與癌症有關，血精一共有七大可能性：

1. 泌尿道或生殖道感染（包含性病等）

2. 攝護腺疾病（如攝護腺炎、攝護腺肥大或攝護腺癌等）

3. 睪丸或副睪丸炎

4. 儲精囊或輸精管疾病（如感染、囊腫或結石等）

5. 創傷（包含醫源性外傷、如經直腸攝護腺切片等）

6. 全身性疾病（如凝血功能障礙疾病或嚴重高血壓等）

7.經詳細檢查仍原因不明（比例達50~60%）



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預防血精的方法亦很簡單，包括規律生活作息、勿長時間壓迫會陰部或過度勞累，以及避免長期禁慾或頻繁的性行為。另一方面，睪丸健康對男士來說也十分重要。男性泌尿研究博士許藍方，為大家提供了一個超方便，洗澡時就可以做的檢測方法。

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