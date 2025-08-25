手指越長≠性能力越強！日本研究揭：這1手指「短」勃起能力更強

手指越長代表性慾性能力越強？坊間經常都有這類討論，那麼手指的長短與性慾和能力強弱到底有沒有關係呢？近日，日本研究人員就發現，手指的長短比例與性慾的確有所關聯，而且更指出其中一隻手指越短，反而代表性慾和性能力越強！



日本岡山大學研究人員早前發表了一項名為《Sexual activity is predicted by digit ratio in rats》的研究。他們透過老鼠實驗發現，只要測量食指與無名指的長短比例（即 2D:4D 比率），便能夠反映性慾強弱，甚至預測性行為和性偏好。

科學界所稱的「2D:4D 比例」指的是食指與無名指的長度對比。如果無名指比食指長，代表比率低；相反，如果食指差不多或更長，則比率高。有研究指出，這個比例其實在胎兒時期就已經決定，與當時接觸到的雄性激素或雌性激素有關。一般而言，男性的比率通常低於女性，也就是說男性的食指相對更短。

研究人員透過比較不同指長比例的老鼠行為發現，食指較短的老鼠，比食指較長的老鼠不但性行為更活躍，於交配實驗中，食指短的老鼠不但射精次數更多，速度更快，而且勃起功能也更強。

而於嗅覺實驗中，研究人員將雄鼠放進同時有雌性和雄性氣味的籠子裡，結果顯示食指較短的雄鼠會明顯偏愛雌性的氣味，牠們停留更久、保持興趣，展現出對雌性更強烈的偏好。

不過，研究人員亦強調，這些結果目前僅在大鼠身上得到驗證。雖然在人類與大鼠之間，手指比例與大腦性分化的機制可能存在共通性，但人類的性行為和慾望還會受到心理、文化與社會等多重因素影響，不能單純以手指比例斷定。

