性愛｜親熱時亂叫一通很尷尬！掌握4種叫法+2類情話讓他難以招架

牀事是每一對伴侶都會經歷的，但並不是每一對伴侶能完全享受其中。



除了要學會技巧之外，叫牀也很重要。有些女性會讓男性感到興致缺缺，可能就是因為她是個悶葫蘆，全程無聲，又或者亂叫一通，這樣都會讓對方覺得很掃興。

女生性格害羞總感覺愛愛叫牀太尷尬？教你把握4時機、添加2種詞語增添情趣，令伴侶更興奮（點圖放大瀏覽👇👇👇）

性愛時叫牀很尷尬？但亂叫一通怕伴侶掃興 學會這幾招令男友難以招架（01製圖）

什麼時候叫

呻吟的目的是一種表達，所以應該在真正感覺到舒服的時候才發出聲音，會讓男性覺得自己很強、很厲害、有讓對方舒服的感覺。

1. 前戲

前戲包括了接吻和撫摸，這時候的呻吟聲是一種「暗示」，所以出現輕喘的呻吟會鼓舞對方，讓對方更容易捉摸你的敏感點。這時候不需要太緊張，只需甜甜地回應，會讓對方更加賣力。

2. 進入正題

當男士開始進入正題時，你可以給予更多的讚美，全身投入，會讓整個過程更加自然和激動。

3. 衝刺時

許多女士在這一個關卡往往放不開，不敢真正釋放自己，但其實釋放自我也較容易得到高潮。

哪種聲音最讓對方受不了

1. 甜美嬌羞

如果曾經看過某國的動作片就會發現片裏的女優們那嬌媚的聲音都讓男士們難以招架，就連喜歡看動作片的女士們也會聽到情慾高漲。

2. 壓抑的聲音

除了嬌羞的聲音，也有部分男士看見女士明明受不了又不敢大聲叫出來的壓抑聲感到刺激，也會加速目的讓女士受不了而叫出來。

3. 迷離的聲音

當女士快到達頂點時，就會開始不知道自己是誰、在哪裏，這時發出的呻吟聲是要讓自己快速達到高潮，而男士也會更加賣力要讓你上到最高點。當你全身心愉悦的當兒，男士也會有滿滿的成就感。

4. 嫵媚的聲音

在戀愛中的女士在進行牀事的時候，聲音會很嫵媚，也會激發男士最原始的慾望，也是男性最愛的呻吟聲之一。當然，女士們需要多控制音調與強度，否則一切就變得太假了。

添加這類詞語

適時的會讓男性更興致高昂等等。男士在聽到女士因為自己的技巧求饒會充滿成就感，讓對方欲罷不能。

1. 自信的聲音

有些女性擔心自己的呻吟聲沒有女優般好聽，所以選擇不發出聲音。完美的牀事可以從各種方式獲得，而叫牀聲就是其中之一。不要給自己太大的壓力，也是屬於你自己的獨特魅力。叫牀的目的不是讓男士聽好聽的聲音，而是為兩人的愛助興，讓伴侶知道你的訴求和愉悦，對他們來說也是一種愉悦。在牀上要相信自己就是個魅力女王。只有自信你才能放開自己，好好享受。

2. 發自內心

有部分女性其實並沒有感覺，但為了不讓對方疑心或者失望，所以就假裝高潮、假裝呻吟。如果為了叫而叫，男性是會感覺得到，除非對方完全不在乎你的感受，純為泄慾。我們不是演員，不需要表演，兩人只是要好好享受，因此適當的、銷魂的叫牀聲可以增加激情。

牀事是兩人的事，不需要覺得尷尬，尤其是女士們應該要對自己感到自信，讓自己可以更好的享受當下，兩人都滿足。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】