人妻怨老公有「返童癖」無性愛卻喜歡2怪癖　專家講解:不代表變態

每對夫妻相處時，會衍生出屬於自己的一套特殊調情方式。但一名49歲人妻透露，和老公結婚多年，現在2人已經沒有性生活，可是男方總是喜歡舔胸摳肛門，讓她覺得很困擾。對此，台灣兩性專家欣西亞透露，其實她老公的行為很像「返童癖」，只是還可以藉此得到性興奮，可以透過溝通解決。



欣西亞在臉書分享粉絲的困擾，該名人妻透露，和老公結婚快18年，生完小孩之後就很抗拒老公撫摸胸部，隨著年齡增長，近年來對方也提不起勁和她愛愛，可是每天晚上都會變成小孩一樣，睡前都要摸胸、吸奶才安心，還很喜歡摳她的肛門，可是男方只滿足了自己的需求，而忽視她的狀況，讓她好奇2人是不是出了什麼問題？

每對夫妻相處時，會衍生出屬於自己的一套特殊調情方式。（《惡女》劇照）

欣西亞回應，這些行為看起來像「返童癖」，老公變得像是幼童般想撫摸母親的胸部或吸吮奶頭，只不過幼童獲得的是安全感和慰藉，而人妻老公除了上述感受，還多了性興奮，而成為他的一種性癖好。

欣西亞解釋，性癖好的形成經常和後天有關，可能受到環境影響或色情片啟發，發覺自己對「不為外人道也」的事物產生性連結，不過這也不代表這個人就是性變態或不正常，只是一般人少見多怪而已。

欣西亞也說，從人妻抱怨的內容看出來，夫妻間可能已經沒有一般的性交，老公應該是有性需求卻又提不起勁做愛，所以只能夠過這些方式來滿足，無奈這樣的性癖好造成人妻反感，因此第一步就是要溝通，從女方可以接受的方式下手，例如摸一次1千（台幣、下同）、吸一次3千等，或是其他可以接受的條件：

「總之，身體自主權需要尊重，就算是老公也得徵求同意」



