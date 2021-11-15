最近日本傳出將會翻拍《來自星星的你》的消息，更指已經確定千頌伊和都敏俊的演員人選，預定將於明年1月播出。消息曝光後，兩邊的劇迷都既興奮又擔心，留言表示「千萬不要毀掉經典」。其實近幾年日劇收視成績未如理想，一直未有大熱作品跑出，曾多次向外「取經」翻拍至少6套人氣韓劇，未知今次能否再次掀起追劇熱潮呢？



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由實力演員全智賢和金秀賢合作的超人氣神劇《來自星星的你》，於2013年在韓國SBS電視台首播，講述來自外星的男主角前往地球考察，卻不幸滯留了400年，直到他重遇女明星千頌伊後發生的浪漫愛情故事。這套劇集在播出不久便紅遍整個亞洲，泰國和菲律賓都有翻拍過。

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事隔8年後的今天，日本亦宣布翻拍這部神劇，男女主角的人選消息早前曝光，女主角「千頌伊」將會由30歲的山本美月飾演，而帥氣的外星人「都敏俊」則會由日本國民男友福士蒼汰飾演。出選角和開拍的消息後，網民紛紛留言「不期望會超越原作，只希望不要毀掉經典呀！」

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【2】《Voice》

翻拍韓國OCN播出的人氣系列韓劇《Voice（港譯：奪命殺聲）》，講述於「112舉報中心」隊員解決案件的過程，曾因為場面過於血腥暴力而引起爭議。這部劇一共有4季，由日本電視台於2019年翻拍成《Voice 110緊急指令室》，由唐澤壽明與真木陽子主演，之後推出番外篇「call back」。與原版最大分別是比較溫和，血腥的部份點到即止，絕對可以放心觀看。

【3】《認識的妻子》

2018年在韓國tvN播出的韓劇《認識的妻子》，由池晟和韓志旼主演，講述厭倦了婚姻的男子穿越未來與現在的奇幻愛情故事。日本在2021年翻拍同名電視劇，由大倉忠義主演，廣瀨愛麗絲飾演女主角。因為篇幅關係，但日版在夫妻間的相處細節描寫得比較少，有網友認為沒有韓版那麼悶，雖然收視一般，但評價還不錯！

【4】《Signal》

2016年由韓國tvN播出的人氣刑偵推理劇《Signal（港譯：解碼追兇）》，由李帝勳、金惠秀、趙震雄主演，曾獲得第52屆「百想藝術大賞」的最佳戲劇和最佳劇本。日本富士電視台於2018年翻拍並改名為《Signal 長期未解決事件搜查班》，由坂口健太郎主演，其他演員有吉瀨美智子、北村一輝、渡部篤郎等實力派。此劇是坂口健太郎首度主演電視劇，大結局收視率有9.2%，成績不俗。

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上述提及的作品，由人氣韓國劇集改編翻拍的日劇，你們覺得有沒有加分？

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