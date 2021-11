謝霆鋒近日為內地真人騷《點讚!達人秀》擔任評判,由於節目有兩位分別來自美國和加拿大的參賽者,謝霆鋒即雙聲道大晒流利英文,得網民激讚。其實香港不少明星的英語都非常流利,沒有港式英語口音,有些還直接開YouTube教人講英文!



謝霆鋒8歲就跟從家人移民到加拿大温哥華,更取得加籍護照,所以自小便接觸英語,以往到大學分享創業經驗也說得一口流利英文。近日他為內地真人騷《點讚!達人秀》擔任評判,參賽者中剛有兩名分別來自加拿大和美國,謝立即轉英語頻道,立即大曬流利英文與他們溝通,而每當有評判向兩位發問時,霆鋒更會細心翻譯,不少網民大讚霆鋒講英文非常好聽,認為他中(普通話)英文都講得好十分難得。

👉 大學Year4男生打友誼波港女突傳驗孕棒照 決定求婚豈料真相逆轉

其實香港不少明星本身的語文底子也不差,像打入Marvels,拍《尚氣》得海內外極大讚賞的梁朝偉,全片大部分時間均以英文對答,想知偉仔講英文係點可以上YouTube睇預告片或外媒專訪重温。除了他倆外,在香港還有以下talk得英文的明星!

👇👇👇其中一位前港姐四料冠軍現已退出娛圈!點下圖即睇12個講流利英文藝人👇👇👇

+ 9

【謝安琪】

港大畢業、主修美國研究的謝安琪,於2012年以華裔歌手身份出席百老匯歌舞劇《珍愛沉默的眼淚》首映禮,接受訪問時大騷流利英語。

👉 女友辭14K文員工轉做譚仔姐姐!港男不滿反被網民列11大好處追擊

【陳奕迅】

歌神陳奕迅中學時期曾經在英國留學逾10年,學得一口發音標準的流利英文,加上英國腔濃厚。早於2014年,他獲母校英國Kingston University頒授Honors Degree of Arts榮譽博士時,用流利的英語致辭及分享感受。

👉 16歲少女被綁架不斷重複3個手勢 機警路人秒懂即報警揭背後意思

【李施嬅】

畢業於加拿大多倫多大學的李施嬅,曾接受CNA訪問時用流利英文回答,也曾於無線劇《金宵大廈》中大晒英文,她用富有感情的聲線讀出Joe Massocco的詩句「Years fly...friends die...and you never know when you'll say your last goodbye.」。

【朱千雪】

自小移民去加拿大的朱千雪,英文流利的程度不用質疑,她在無線明珠台節目《酒遍全世界》 大晒超流利英文,人靚聲甜,加上用英文講出詳細的食評,令人眼前一亮。

👉 移民英國發現香港奇差13件事 網民:肉食貴一倍/香港時薪低好多

同場加映:劉思希身家估計過6千萬、Cookies誰最有錢?這10個女星是隱形富婆

TVB劇集《我家無難事》熱播中,劇中穿著奇怪衣服、戴着一副超深度數眼鏡的「田羽冰」成功搶戲。 有網民翻出飾演「田羽冰」的劉思希其實是「隱形富婆」,不但家境富裕,而且學歷亦超猛料!除了劉思希,還有這幾位女星都是圈中的「隱形富婆」!