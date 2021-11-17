香港出生率低，不少90後或00後都是獨子，家中得一個男丁父母自然錫到燶，自小在母親溺愛下長大，以致近年有不少媽寶男出現，無論人生大小事都要問過阿媽，有些甚至要媽咪陪見工，廿幾三十歲人也像未戒奶一樣。

有網友近日就在討論區發文，大呻想跟世紀媽寶男友講分手，誰不知攤牌後男友一連串媽寶舉動令她更去意已決！



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網民「Averyon」近日在香港討論區發文，指自己有個世紀大媽寶的男朋友，「連份工都係媽咪幫佢揾」，直言温室小花過其他女生。由於自覺跟對方不會有未來，於是特意經常發脾氣，希望對方忍耐不住會跟她分手。

不過，媽寶男友卻似乎意會不到，遇上樓主發脾氣更多番認低威，最終樓主決定攤牌，媽寶男友則表明不想分手，原因竟是「因為媽咪唔想我哋分手」！聽到這不分手理由後事主立即氣炸，但男友堅持要再約出來講清楚。

《BB來了》

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樓主於是跟男友當面講清楚分手原因，講了大半小時，媽寶男友沉思了一陣，最後跟她說「你等我打電話俾媽咪，問下佢可以點處理先」，結果媽寶男打完電話後遞上電話，叫樓主直接跟他媽媽傾！而伯母在電話中也坦承，因為自己太保護兒子以致成媽寶……

對樓主的經歷，網民都甚表同情，同意樓主要分手，「呢個係極品」、「你似同AUNTIE拍拖多啲」、「一早直接同佢阿媽講分手咪唔駛搞咁耐囉」，不過樓主最終無交代是否分手成功。

BB來了劇照

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其實除了媽寶之外，情侶間分手原因都可以有好多。日本婚宴公司アニヴェルセル株式会社曾進行調查，訪問全日本824名20歲至30歲的未婚男女，探討究竟是甚麼原因讓人覺得對方無法托付終身。情人與終身伴侶的分別就在這！

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所以自問有媽寶特質的男生，由這一刻開始必定要決心「戒奶」，始終沒有多少個女生想跟一個媽寶拍拖甚至結婚呢！

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