【全民造星／全民造星4】ViuTV節目《全民造星IV》近日進行得如火如荼，日前播出的一集，參賽者何佩婷（何佩）一出場便引起話題，只因她不論樣貌、笑容還是風格都與MIRROR的陳卓賢（Ian）相當相似！而娛樂圈中，多年來不時有男女藝人被指尤如餅印，甚至比各自的家人還是相似！



《全民造星IV》參賽者何佩婷（何佩）被指與MIRROR的Ian相當似樣！（ViuTV截圖）

當何佩還未正式亮相時，在ViuTV公布參寶者自己投稿相片時，何佩已引起不少網民注意，認為她跟Ian似樣！更有人表示「以為有人又用apps將Ian變咗做女仔」、「一睇以為Ian扮女仔」。而近日節目播出後，不難發現二人除了外貌相似，風格亦是走斯文文青風、亦同樣有彈結他，她因而被封「女版Ian」，連節目主持強尼都表示「Ian拍劇我幫佢搵到個妹呀！」

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不過娛樂圈中撞樣的又豈止他們，過往不少藝人都被指如失散多年的家人，例如最為人所知的黃心穎和蔡一智、蔡思貝和達哥。近期網民最新發掘的似樣藝人，可謂更上一層樓，不但跨越年齡、亦有跨越地域的。

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大家又覺得哪一對最相似？哪一對最令你意想不到？不妨留言一起討論。

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隨著《魷魚遊戲》大熱，第一個殺人遊戲「一二三。木頭人」中的巨型娃娃，被指與TVB新星炎明熹撞樣，他們有著相似的短齊瀏海、加上眼睛形狀和冷酷表情簡直是餅印，更成為「一時佳話」。其實香港不少藝人都跟卡通或外國電影角色撞樣，除了炎明熹和大家相識的鄧梓峰激似巴斯光年外，大家還數到哪些明星跟卡通人物撞樣嗎?

炎明熹和巨型娃娃兩者相似度奇高，令網民早前FF香港版人選時，一致認同要炎明熹扮巨型娃娃。炎明熹本人亦大方回應撞樣一說，指如果拍攝香港版的話，不會抗拒扮演娃娃，「但係如果要演呢個角色，我就要學識將個頭轉360度。」除了炎明熹VS巨型娃娃之外，過去也有不少藝人跟電影角色，甚至卡通人物超時空撞樣。

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