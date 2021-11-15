隨着MIRROR的成功，相信不少人折有意打造本地組合，勢向MIRROR分一杯羹！近日薛家燕（家燕姐）出席節目拜神儀式時就透露正用心栽培一隊名為「Super Boy」的男團，指欲跟MIRROR「一齊學嘢」。其實此非家燕姐首次搞組合，她早於2011便推出了女團「Honey Bees」，不過成員經常轉換加上沒有新歌，令人感覺組合尤如曇花一現。其實這些年於香港一瞬即逝的組合都有不少，不妨來看看以下7隊你又認識多少。



近日薛家燕（家燕姐）透露正用心栽培一隊名為「Super Boy」的男團！（資料圖片）

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由家燕姐栽培的「Honey Bees」早於2011年出道，成員均是家燕媽媽藝術中心的女學員。出道時有推出主打歌《Honey》，亦有上TVB節目和劇集如《放學ICU》、《東張西望》及《老表，你好嘢！》。隨後亦不時跟隨家燕姐出演多個商演。

但或許始終非走一般歌手的路線，既沒有再推出新歌、亦因為團體走畢業制而經常換隊員，令Honey Bees實在難以於大眾留下深刻印象。不過如Honey Bees的組合其實比你想像中多！以為Super Girls、As One等組合已算半紅不黑？那少年你就太年輕了！

👇👇👇點圖睇那些年曇花一現的香港組合👇👇👇

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以上7隊你認識多少？又有否曾聽過他們的歌？若他們在今時今日才出道，星途又會否有所不同？不妨留言一起討論！

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