【假冒女團】繼劇集《大叔的愛》，各位神徒又有教主新作品睇喇！Anson Lo擔正的大銀幕處男作《假冒女團》即將上映，電影日前釋出最新預告，見到Anson Lo女裝的不同造型！不少神徒都佩服教主放下偶像包袱瞓身演出，相當期待電影上映！其實Anson Lo努力工作一向是公認的形象，今次為大家盤點一下教主過往的瘋狂勤力事。



日前釋出的預告中，有得睇Anson Lo易服扮女裝！（YouTube截圖）

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今次Anson Lo首次擔正，夥拍一眾女演員蘇皓兒（Chloe）、陳紫萱（Summer）、李靜儀（Heidi）及李炘頤（Alina）合作。日前釋出的預告，講述Anson Lo受人所託而混入女團，因而當中男扮女裝的造型，既有帶假髮、有「裝假狗」扮有胸，亦有化濃妝，影片中他更和早前被指跟他撞樣的陳葦璇同場，二人不論髮型和化妝都有幾分相似，尤如兩姊妹！

👇👇👇點圖睇Anson Lo的各個女裝造型！👇👇👇

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預告令不少神徒大喊興奮和表示欣賞，指「教主今次真係豁出去，放下偶包瞓身演出」、「超敬業放下偶包勇敢嘗試挑戰不同角色」，認為教主相當專業和努力，表示絕對會為他這份努力而入場睇表示支持，有神徒更豪言會入場睇幾次！

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「欣賞佢黐線嘅毅力」

其實Anson Lo的勤力形象一直都為人所知，花姐曾於個人IG點評各MIRROR成員，當帄她將Anson Lo形容為「黐線佬」，只因Anson Lo演唱會前夕聲帶有事，但依然若無其事般繼續努力工作，不希望別人擔心他，就算花姐著他留力，他仍落力演出，花姐因而大讚「欣賞佢黐線嘅毅力」、「你嘅黐線一定會令你成功」。

作為偶像，既要實力外貌兼備，又要時刻保持狀態，勤力真的相當重要，亦是能讓演藝之路走得遠的關鍵！

👇👇👇點圖睇Anson Lo努力奮鬥事蹟👇👇👇

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