東京秋葉原是動漫迷和宅宅的勝地，可惜隨著疫情影響，不少商舖陸續結業，就連當地名物「女僕cafe」也被迫轉型，有部份cafe為了增加收入變成酒吧，讓女僕們穿上不同Cosplay服裝，然後站在街上向路人搭訕，涉嫌違反日本法例。有電視節目到現場直擊，發現秋葉原街道有超過180位少女拉客，場面震撼，感覺再也不是以往的那個秋葉原了。



東京疫情比較早前穩定，街上人流漸漸變多，不少食肆也恢復營業，宅男聖地秋葉原也不例外。日本電視節目《羽鳥慎一モーニングショー》派出記者到當地採訪，發現街上多了很多站在大街旁邊的妙齡少女，她們每位都身穿性感Cosplay衣服，不斷揮動宣傳餐牌向路人招手，甚至猖狂地跟在目標人物後面死纏爛打，她們的目標都是「拉客」。

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根據日本法例，在街上主動招攬客人屬於違法，然而街上的女僕們為了「追數」選擇無視相關條例，瘋狂糾纏哀求路人幫她，甚至會主動拉著男性的手帶他們到酒吧。附近當值的警方只能加重巡邏，對違反規例的少女說教，但也未能杜絕這種情況，反而變得越來越嚴重。👇👇點擊圖片看現在的秋葉原到底變成點！👇👇

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有在秋葉原營業了7年的女僕咖啡店經理表示，女僕cafe文化在近年開始變質，女侍應們不再穿女僕服，而是換上女巫、忍者、修女等不同主題的Cosplay服裝，餐廳本來只販賣咖啡和非酒精飲品，現在會提供酒精飲品，更可以付錢和指定的「女僕」一起喝酒，簡直就和廉價版的陪酒女酒吧沒有分別呀！

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說到日本文化，不得不提發源於東京秋葉原的女僕cafe，穿上可愛制服、戴上貓耳的女僕們，用嬌俏的聲音對每位客人說：「主人，歡迎回來！」，絕對是一個難忘的體驗。最近，日本舉行了一個世界最大型的女僕比賽《MOE kawaii QUEEN CONTEST 2021》，20多歲的かおり（Kaori）獲得冠軍，被封為「日本第一最強女僕」，她在獲獎後亮相電視節目，公開女僕cafe工作的一天，讓觀眾能窺探女僕們不為人知的一面，軟萌外表的背後其實比一般打工仔還要辛苦！去全文睇「日本第一最強女僕」Kaori的生活👈🏻👈🏻