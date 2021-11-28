人們通常只會看到自己美好的一面，而故意忽略不留意自己的缺點和陰暗面。日本綜藝《月曜から夜ふかし》最近於節目分享了一個心理測驗，只看一張圖便能將藏於深處的黑暗面表露無遺，你隱藏起來最不為人知、最惡劣的性格到底是什麼？



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問題：看著以上這張圖片，你認為看起來像是什麼？有以下4個選項。

【1】禮帽

【2】圍裙

【3】晾乾的被子

【4】小牛

👇👇👇點擊圖片看測驗結果！👇👇👇

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【1】禮帽－喜歡嘲笑別人奇怪的行為和舉動

【2】圍裙－超記仇，而且會暗地裡復仇

【3】晾乾的被子－擅長扮乖乖仔，內裡其實很壞

【4】小牛－死性不改、我行我素

如果想看心理測驗答案的詳細分析，可點擊上圖觀看！

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