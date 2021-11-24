繼早前有月薪達$26,000的選舉行政助理職位招聘後，近日民政事務總務再請人！同樣月薪，不過今次的職位則是行政助理。無需工作經驗、亦無需考政府公務員試如綜合招聘試（CRE）及《基本法》試（BLT），以此月薪來說要門檻實屬不高，值得一試！《開罐 Opener》為大家整合了近期月薪過2萬的低門檻政府職位空缺，想轉工就要把握機會了！



繼早前有月薪達$26,000的選舉行政助理職位招聘後，近日民政事務總務再請人！同樣月薪，不過今次的職位則是行政助理。（網上圖片）

月薪$26,000的政府工不算難得，不過於此月薪之下不需工作經驗、亦不需括都政府試如綜合招聘試（CRE）及《基本法》試（BLT）則較少見！職位要求大學畢業，並於文憑試或會考考獲中文和英文3級或上成績，可謂非常適合應屆畢業生。若你有意投入公務員行列，不妨以此作為起點，為自己拿下更多政府工作經驗。

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注要以上7份工作中，最快一份截止申請日期為11月25日（四），有意投考便要把握時間了！

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同場加映：散水派旺旺仙貝遭公審？網民激辯散水餅必要性 專家：唔派絕對OK

離職走人，不少人按照慣例都會派糕餅作散水餅，以感謝一眾同事的關照。不過看來這約定俗成的文化非人人認同，近日有連登網民開PO表示收到同事派旺旺仙貝作散水餅。如此出位的散水餅引來不少網民恥笑，繼而展開「究竟離職使唔使派散水餅」的激烈討論，大家又有甚麼看法？

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