有「韓國奧斯卡」之稱的青龍電影獎，日前在韓國汝矣島KBS HALL隆重舉行，多名人氣韓星，包括宋仲基、趙寅成、允兒、Krystal、具教煥等均有出席，其中擔任司儀之一的51歲女星金惠秀，一踏出紅地毯就憑著傲人的身材成為了全場焦點。過往亦曾經有不少韓國女星在頒獎典禮上大晒身材，讓《Opener》和大家重溫一下。



【1】金惠秀

資深女演員金惠秀，一向都是不少韓國男藝人心目中的「繆斯」。雖然她現年已經51歲，但不論是外貌還是身材，都保養得非常好。近日，她以司儀身分出席第42屆青龍電影獎時，成為了全場焦點。

金惠秀、柳演錫同為今屆青龍獎的司儀／yonhap news圖片

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【2】朴信惠

早前剛剛宣布懷孕＋結婚的朴信惠，將於明年1月成為崔泰俊的太太！出名樣靚、身材正的朴信惠，雖然平時多數都不會特別show自己的身材，不過偶爾在走紅地毯的時候，都會穿一些小性感的禮服。

朴信惠

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【3】朴敏英

現年35歲的朴敏英，曾經與李敏鎬、朴敘俊、池昌旭等男神合作，被稱為「男神收割機」。雖然她是「造美人」，不過精緻的五官和完美的身材，令她成為了近年最熱門的整容範本。

朴敏英

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為了成為全場焦點，除了show上圍之外，過往不少女星都曾經穿過「超破格禮服」。例如曾出演《START UP》、《我的室友是九尾狐》的女星姜漢娜，就曾經於2014年穿過一條大露背的禮服，連股罅都露埋出嚟。

姜漢娜

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