這個世界永遠都會發生一些令人意想不到的事情。近日，韓國節目《環環相扣的老故事》第3季就播出「禹範坤案」特輯。39年前，一條位於韓國慶尚南道宜寧郡的偏遠村落，發生了一宗駭人的殺人案，一夜之間有61人被殺死。村民萬萬沒有想到，兇手的真正身分，竟然是年輕有為的「他」......



事發於1982年4月26日韓國晚上9時40分至4月27日凌晨5時，一條位於韓國慶尚南道宜寧郡的偏遠村落傳出多下槍聲和爆炸聲，不少村民都以為是北韓軍人發動武裝襲擊。首先傳出槍聲的，是村內一間郵局。村民到場發現，郵局內的3名職員，都被槍殺，躺在血泊中。

當時郵局內的實況

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之後，槍聲和爆炸聲越來越頻密，更有村民大喊「不把燈關上就會死掉」，令所有村民人心惶惶。另外，當時科技仍未發達，村民需要靠郵局的接線員才能聯絡外面的人，但偏偏郵局的人卻被殺清光，所以根本沒有辦法報警。兇手先殺掉郵局的人，顯然是想令村落變成孤島。到底，兇手的真正身分是誰？他又為甚麼會於一夜之間殺掉61人？

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案件是韓國史上最嚴重的縱慾殺手案。縱慾殺手，指殺手在短時間內殺了2個或以上的人。案件發生後，令原本已經不受歡迎的時任總統全斗煥民望再度下降，不少人更要求他下台。為了平息民憤，內務部部長徐廷和辭職，並由盧泰愚（接任全斗煥的下任總統）接任。

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韓國前總統全斗煥於2021年11月23日離世，終年90歲。他於1980至1988年擔任韓國總統期間實施軍人獨裁統治，曾經暴力鎮壓參與光州民主運動的市民，令不少光州市民都對他非常憎恨。他去世的消息傳出後，光州市民顯得十分興奮，更有商店為了慶祝他去世，推出折扣優惠。想知道全斗煥為甚麼會如此不受韓國人歡迎，可到原文閱讀。