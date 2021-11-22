ＶiuTV《全民造星IV》60強名單日前終於出爐，一些大熱參賽者無緣比賽、不太受歡迎的卻入到，賽果引來廣大網民展開激烈討論，並談及最應該被淘汰及最不應該被淘汰參賽者分別都有誰！一起來看看有沒有你的心水！



21號謝裕鈴（Ling）被網民怒插不該入60強，一來已高齡39歲不太適合入女團，二來與導師梁祖堯早已認識、被質疑靠關係。（節目截節）

早於播放60強比寶集數途中，其實各參賽者的人氣排名已大致形成，例如33號黃敏蕎（阿妹）及94號吳欣諺（Yanis）就獲得相當多網民喜愛，認為他們既年輕貌美、實力亦不俗，只是因為揀錯歌或遇上強勁對手而跌入復活區。當大家都以為她們最後會被拯救重回比賽，結果卻非預想般，因而令一眾網民相當憤怒，直喊「還我阿妹、Yanis！」

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而令網民更憤怒的則是成功復活的某些選手，當中以21號謝裕鈴（Ling）及「重讀生」80號方芷欣（方方）的復活最惹公憤，前者被指高齡39歲不適合做女團，加上與導師梁祖堯早已認識、被質疑靠關係，後者則被指沒有觀眾緣兼無新鮮感。大量網民均認為二人根本浪費復活位置，又指若以後的女團有她們，真的沒有興趣關注。

👇👇👇點圖睇網民嚴選最該&不該淘汰10位參賽者👇👇👇

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大家又同意以上名單嗎？據知節目實時已進行至20強環節，究竟現階段被討厭的參賽者有沒有機會靠出色表演成功重獲觀眾喜愛，還有請拭目以待！

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ＶiuTV《全民造星IV》播放得如火如荼，日前60強比賽終告一段落，在播放的這三星期內，節目不時成為大眾茶餘飯後的話題，一眾參賽者的去留經常引起網民激烈討論。今次為大家整合60強賽事期間，網民最不滿的6大劣評位，為節目來個中期檢討！

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