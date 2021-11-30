看AV會不舉性無能？網上色情資訊愈來愈容易接觸，AV中其實有不少隱藏的陷阱及錯誤知識。不少人都知道AV情節誇張不能盡信，可是有些看上去正常的AV，原來都暗藏地雷，如果照做分分鐘出事。



香港性教育、研究及治療專業協會，早前公佈關於香港年青人看AV的調查結果。該會在今年2月至5月間，共收到989份問卷，當中有16%受訪者有AV上癮。該會委員、性治療師吳穎英表示，AV上癮者長大後，即使與另一半關係好，亦有機會令性慾不足，甚至有勃起功能障礙。

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另外，AV中充斥大量誇張乏實的資訊，AV只是表演性質，可總有男生會誤信甚至模仿當中情節，男性泌尿研究博士許藍方就指出6個女生最討厭的AV誤解，男生跟著AV來做，小心鬧分手。

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香港YouTube情趣頻道主持人Choco指出，其實很多有些看上去正常，男喜女愛的純愛AV，原來都暗藏地雷，AV的床上小動作，不會令性愛更歡愉，反而會令女生分心，甚至厭惡，如果照做分分鐘出事。

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如果因為看AV或者學習了當中的「知識」，而令大家跟伴侶之間的性生活不美滿，對著AV可以自慰，對著污一半反而不能勃起，那就真的得不償失了！

同場加映：自慰上癮怎麼辦？ 5個方法助你無痛戒J

大家都知道，過度自慰對身體弊多於利，但總是心掛掛有舖癮，到底如何可以有效戒J ?如果你覺得自己真的「欲罷不能」，可以參考情趣頻道「性在有Cindy」主持人Cindy提供，５個助你減少打J慾望的方法。👉即睇如何無痛戒J👈

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