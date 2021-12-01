踏入12月，代表2021年只是剩下不到一個月的時間，是時候看一些關於今年的年度報告。外國網站ranker早前進行票選，選出網民心目中今年的最佳K-POP SOLO歌手TOP 20，超過1萬6千名網民參與投票，其中BTS的SUGA（Agust D）、J-HOPE、RM都有上榜。



【第20位】AILEE

有「韓國鐵肺女王」之稱的AILEE，在2012年至2014年間曾經十分有人氣，唱出《I WILL SHOW YOU》、《DON'T TOUCH ME》、《U&I》等大熱歌曲。不過，自從2016年，她疑似跟前經紀公司反面後，就被禁止上電視露面，錯過了事業上升期，人氣大幅下跌。今年10月，她推出第三張正規專輯《AMY》，主打曲《DON'T TEACH ME》成績仍然未回復先前的光景。

AILLE《DON'T TEACH ME》

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【第10位】華莎

女團MAMAOO成員華莎，2019年SOLO出道獲得十分高評價，之後每年都有推出SOLO專輯活動。今年11月，她就以《I'M A B》回歸，現時仍然在打歌中。不過，今年6月MAMAMOO就證實只會活動至2023年12月的消息，變相成為「限定團」。

華莎

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各位韓粉心目中的排名，與是次選舉的結果又是否相同？歡迎留言討論！

同場加映：某一天｜金秀賢全祼、黃世溫露點拍床戲 盤點2021年6套18禁韓劇

人氣韓國男星金秀賢以劇集《某一天》回歸電視圈！劇集日前首播，破格的18禁場面令觀眾看得目瞪口呆。在劇中，金秀賢全裸演出，而女新人黃世溫更露點與他上演超激床戲。除了這套之外，其實今年還有不少因床戲而評為18禁的韓劇。想知道今年還有哪些18禁韓劇，可到原文閱讀。