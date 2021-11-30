如果你是資深韓粉，想必一定會知道《Hello Baby》這個綜藝節目吧！2009年至2013年播放的這檔節目，每季都邀請當紅的偶像組合當爸爸或媽媽，體驗「湊B」的樂趣與辛酸，包括少女時代、SHINee、T-ARA、MBLAQ、B1A4、BOYFRIEND、SISTAR與利特。近日，有粉絲在社交媒體上貼出SHINee的兒子佑根的近照，發現他已經暴風成長。讓《Opener》與大家一起看看曾經參與這檔節目的所有BB的近況！



【1】景山

第一季的《Hello Baby》，由少女時代擔任媽媽，她們的兒子，是當時當有9個月大的景山。由於拍攝的時候，景山年紀實在太小了，所以他對少女時代這班媽媽的印象不是特別深刻。轉眼間，景山已經12歲，現在就讀小學六年級了！

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【2】佑根

第2季則由SHINee擔任爸爸，負責照顧當時4歲的男孩佑根。有別於第一季的景山，佑根已經是一名會說話會走動的孩子，跟SHINee爸爸之間的互動亦非常可愛。記者最記得佑根以「使盡奶力的聲音」逐個叫醒爸爸的一幕，真是可愛得很！如今，佑根已經14歲了，偶爾亦會出演電視劇，暴風成長的模樣令粉絲直呼「唔想認老都唔得」。

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【3】Mason、Mavin、Maden

第3季由T-ARA擔任媽媽，負責照顧混血3兄弟——文Mason、文Mavin、文Maden，他們當時分別是4歲、3歲及1歲。這3兄弟的爸爸是加拿大人，媽媽則是韓國人，小時候的長相已經充滿異國王子的味道。現時，他們分別是14歲、13歲及12歲，大哥已經變成小帥哥。而且，他們今年還多了一個妹妹Mayleen，真是十分熱鬧的家庭！

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【4】圭敏

第4季分別由Super Junior成員利特及SISTAR擔任爸爸和媽媽，照顧當時只有1歲多的男孩金圭敏，是唯一同時有爸爸和媽媽的一季。如今圭敏已經11歲了，不過由於他沒有社交媒體帳戶，所以不太清楚他的近況到底怎樣。

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【5】Leo、Lauren、達英

第5季由MBLAQ擔任爸爸，負責照顧多國族孩子Leo、Lauren及達英，他們當時都是4至5歲，Leo來自法國、Lauren來自加拿大、而達英則是來自越南。在播出當時，三名小孩都因為長相可愛，「吸粉力」甚至比MBLAQ還強！如今他們已經13歲，3名都長得十分別緻，而Lauren和Leo更是模特兒！另外，他們3人的友誼沒有因為下車而改變，至今亦經常見面。今年8月，Lauren和Leo就與爸爸天動見面了！

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【6】賢宇、恩索

第6季由B1A4擔任爸爸，負責照顧當時5歲的男孩賢宇和女孩恩索。他們現時已經14歲，按道理應該已經是中學二年級生。雖然他們都是沒有社交媒體帳號，但從韓國網民翻出的照片中看見，二人都成熟了不少。

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【7】Ilayda、政珉

最後一季，由Boyfriend擔任爸爸，照顧當時3歲的女孩Ilayda及4歲的男孩政珉。他們原本還有一名女兒詩恩，但詩恩因為未能適應節目，所以在第2集就下了車。Ilayda的爸爸為土耳其人，媽媽則是韓國人，她的姐姐亦是一名模特兒。而政珉現時是一名童星，偶爾有出演電視劇。

看完他們的近況之後，相信大家都很想將《Hello Baby》重看一遍吧！大家又最喜歡哪一季？記者就私心SHINee和MBLAQ！

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