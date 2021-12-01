最近有港女在網上發文，指她的男朋友在跟她分手之後三日，就已經貼出新女友的照片，直問「係咪因為我太差，所以佢要搵第二個？」更表示過去拍拖的使費都是由她出，令網民十分同情。不過她愈呻愈起勁，一個說漏嘴，卻令風向瞬間逆轉。



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男女之間拍拖使費，到底應該由誰出？一直都是永恆的課題。網民「燒賣小籠包」在連登討論區上發文，指「我知佢一邊讀書一邊part time教波，搵得唔多，我返全職，雖然我都搵得唔多，但係我肯洗錢。」基本上每次出街，都會由女方賣單，「食壽司，打邊爐，食牛角，幾百蚊全部我俾，佢最大嘅使費係搭車搵我，每程小巴$17」。

樓主對每一筆消費都記得清清楚楚。（連登討論區截圖）

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她對每一筆使費都記得甚為清楚，由酒店吃自助餐，到看演唱會買飛，乃至一個Casetify手機殼、一對Nike襪，都由女生出錢，而樓主亦記得具體金額。不少網民都認為女生在貼錢，直言分了手是好事。

網民民意逆轉

女生愈呻愈起勁，直言自己對男友不薄，不知為如對方會離開，換畫速度更如此快。正當一眾網民都在安慰女生，希望好可以放下前度，開展一段新感情時，樓主卻突然說了一句話，令風向瞬間逆轉。

👇👇👇按圖看樓主到底說了甚麼👇👇👇

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